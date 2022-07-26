Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor.

5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere, Ukrayna ve Suriye meselelerinin de gündemde olması bekleniyor.

Dün TRT özel yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi ile görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuş ve Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.