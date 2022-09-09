Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus tahılına ilişkin açıklama yaptı! Putin'e yeni teklif!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Balkan Turu'nu (Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan) tamamladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna tahılı zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere gitmiyor" çıkışının doğru olduğunu bir kez saha tekrarlayan Erdoğan, "Belki de Sayın Putin, Rus ürünlerini bundan dolayı göndermiyor. Biz tabii Semerkant'taki görüşmemizde artık Rus ürünlerinin de bu gemilerle koridordan gönderilmesini kendisinden rica edeceğiz. Bunun da başlamasını kendisinden özellikle isteyeceğiz. Eğer Rus tahılı da gelmeye başlarsa biz burada bu fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, bağlarız ve oralara da bu tahılı, diğer ürünleri, hepsini göndeririz. Bunu kendileriyle inşallah açık net konuşacağız" dedi.