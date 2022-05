Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin, "Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmaya, tüm katılımcıları selamlayarak başladı.

Türkiye'nin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile diğer katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetlerinin son örneği olan bu havalimanının sıradan bir yatırım olmadığını belirterek, dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı olduğunu, bunlardan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu anımsattı.

Türkiye'deki havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, vatandaşların kendisiyle gurur duyduklarını söylemesi üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, şahsıma ve heyetime bu millete hizmet etme şerefini bizlere bahşettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı.

- "Gurur verici bir eser oldu"

Sıfırdan yapmışçasına yeniledikleri havalimanları da bulunduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 5 yılda, 4,4 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Şimdi buradan Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum, bu uçaklar boş gidip gelirse bu tabii ne Rizeli'ye yakışır ne Artvinli'ye yakışır. Şu anda gerek uçak sayısı, gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor, demek ki Rizeli hemşehrilerim, Artvinli hemşehrilerim, bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanındaki binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisinin bölgenin özelliklerine uygun şekilde tasarlandığını ve yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kalkınmada ve özellikle de hava yolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sılayırahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir."

"Sen orada ben burada, biraz yakın olalım / Dal ile asma gibi birbirine sarılalım / Gel ha böyle, gel ha böyle bu yana bir şey diyeyim sana / Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana" dizelerini aktaran Erdoğan, "Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil kavuşma üzerine, muhabbet üzerine söylenecek." diye konuştu.

Sadece bununla kalmadıklarını ve son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğitimde inşa ettiğimiz iki bin adet yeni dersliğin yanında bugün 16 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 5 bin 500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize toplam 1,1 milyar lira tutarında sosyal yardım aktardık. Sağlıkta, toplamda 911 yataklı hastanelerin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ eliyle Rize'de 4 bin 918 konut projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz."

Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 190 kilometreye çıkardıklarını hatırlattı.

- "Önemli çalışmalar yürütüyoruz"

Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarıyla, Salarha Tüneli'ni tamamlayarak hizmete sunduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkımızın kullanımına açtık. Bölgemizi Karadeniz'in lojistik kavşak noktası ve üs bölgesi yapacak İyidere Lojistik Limanımızın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide, şehrimize bir organize sanayi bölgesi ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide, Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye doğal gaz arzını sağladık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Artvin'e son 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek eğitimde 750 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre Çoruh Üniversitesini kazandırdıklarını ve yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 3 bin 600'e ulaştırdıklarını söyledi. Artvin'de 7 gençlik merkezi ve 21 spor tesisinde gençlere hizmet verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 680 milyon lira tutarında kaynakla destek olduklarını belirtti. Sağlıkta 10'u hastaneden oluşan 16 sağlık tesisi inşa ettiklerini de anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"TOKİ kanalıyla Artvin'de 2 bin 964 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22 kilometreden 80 kilometreye çıkardık. En uzun ikinci çift tüplü tünelimiz olan Cankurtaran Tüneli'ni hizmetinize sunduk. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve son olarak Yusufeli Barajı'nı gerdanlıklar gibi taktık. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek Yusufeli Barajı'nda inşallah su tutma aşamasına kadar geldik. Artvin şehir girişinde, içinde her türlü sosyal ve kültürel tesisin yer aldığı Çoruh Parkı'nı inşa ettik.

Artvin ve ilçelerinde toplam 69 taşkın koruma tesisini tamamladık. Bütün bunları niçin anlatıyorum, biliyor musunuz? Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını, batıdaki şehirlerimiz seviyesine hatta onların da ötesine geçirdik. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Şu anda karşımdaki topluluğu görüyorsunuz değil mi? Bu heyecanı görüyorsunuz değil mi? Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık hizmeti, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık."

- "Kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur"

Bölgenin asırlık derdi olan göç sorununun çözümü yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağladıklarını belirten Erdoğan, "Bu altyapının üzerinde tarımdan ticarete, eğitimden turizme her alanda bölgemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizlerin elindedir. Karadeniz insanının çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil, bölgenin, tüm Türkiye'nin ufkunu açacak geleceğini şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emeğiyle, gayretiyle, becerisiyle, hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan, kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur." dedi.

Baba-ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her vatandaşın yanında yer almayı sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah bölgemiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, 2053 vizyonumuzun, evlatlarımıza miras bırakacağımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu, hem iki asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. Bu öyle bir başarı hikayesidir ki içinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif'in 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.' mısrasıyla ifade ettiği ruhu barındırır.

İşte ben karşımda şimdi sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da ispatladınız. Bunu Libya'da ispatladınız. Ve inanıyorum ki Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler-Dereler'de bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak ardından da her biri ayrı bir azim timsali olan demokrasi ve kalkınma adımlarıyla işte bugünkü seviyesine gelmiştir."

- "Bizi yıllarca uluslararası kumpaslarla oyaladılar"

Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye'nin yer aldığını belirten Erdoğan, "Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet ve tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onu izleyeceğini biliyorlardı. Bunun için bizi yıllarca tek parti faşizmiyle, vesayetin sinsi oyunlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes'ten Özal'a bu oyunu bozacak adımı atmaya kalkanları idam sehpasıyla, itibar suikastlarıyla cezalandırma yoluna gittiler. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz, senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede işte bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı." ifadelerini kullandı.

- "Bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz"

Cumhur İttifakı olarak bugün aynı mücadeleyi sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi soruyorum, 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Türkiye'nin, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e atfettiğimiz hedeflerine ulaşmasını engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde, ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde, biz yatırımla, gördüğünüz gibi istihdamla, üretimle, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Medeniyetimize ve kültürümüze taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Buna var mıyız? Sağ olasınız. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının, ihmalinin, yoksulluğunun, hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu, programı, projesi en önemlisi de niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların mükteseplerini de çaplarını da gerçek yüzlerini de en iyi sizler biliyorsunuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, milletin karşısına eserler ve hizmetlerle çıktıklarını söyledi.

Bugün de öyle yaptıklarını ifade eden Erdoğan, geçen aylarda Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını, 18 Mart'ta ise Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptıklarını belirtti.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Yedi iklimi cihanın duruyor karşında" diyerek tarif ettiği yakın tarihin en büyük zaferinin yaşandığı yerde inşa ettikleri 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazlara dördüncü gerdanlığı taktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geriye doğru baktığımızda gördüğümüz fotoğraf şudur, eğitimde ana sınıfından üniversitesine uzanan okullarıyla, sağlıkta şehir hastanelerinden ilacına uzanan hizmetleriyle, güvenlikte sınırlarımızın ötesine geçen destansı operasyonlarla huzurumuzu teminat altına alan başarılarıyla, adalette altyapısından mevzuatına ve insan kaynağına kadar tüm unsurları ile güçlendirdiğimiz yargısıyla, ulaştırmada kara yolundan hava yoluna, demir yolundan haberleşmesine kadar ırakları yakın eden yatırımlarıyla, enerjide güneşinden rüzgarına, suyundan nükleerine harekete geçirdiğimiz yerli ve milli kaynaklarıyla, sporda ülkemizin her köşesine ulaşan tesisleri, gençleri harekete geçiren organizasyonlarıyla, sanayide, üretimden ihracata, teknolojiden yenilikçiliği her alanda dünyayı kucaklayan dönüşümüyle, turizmde sahillerden yaylalara uzanan tesisleri ve Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş turist yelpazesi sayesinde artan gelirleriyle, çalışmada 30 milyonu aşan kadınından gencine herkesi kapsayan istihdamıyla, sosyal yardımlarda hiçbir insanımızı mağdur bırakmayan 'kimsesizlerin kimsesi' olduğumuzu gösteren destekleriyle velhasıl hayatın her alanında ülkenin çehresini, milletin makus talihini değiştiren nice reformlarıyla Türkiye'ye çağ atlatmış olmanın huzuruyla bugün karşınızdayız."

- "Milletçe izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, "Eksikliklerimiz yok mudur? Elbette vardır. Hatta hatalarımız olmamış mıdır? Elbette olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız asırlık atılımların yanında, bunlar devede kulak misalidir." diye konuştu.

Dünya ve bölgenin siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçerken ülkeyi en üst seviyeye çıkarma sorumluluğunun hakkını vermeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Dün yaptık, bugün de yapacağız. Dün başardık, bugün de başaracağız. Dün üstesinden geldik, bugün de geleceğiz. Çünkü Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar ama bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel krizin Türkiye'ye etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uyguladıklarını vurgulayan Erdoğan, üretim ve istihdam tarafında işlerin planladıkları gibi gittiğini söyledi. Erdoğan, hayat pahalılığıyla mücadeleyi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürdüklerinin altını çizdi.

- Çay üreticilerine müjde

Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.

Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum.

Artvin Arhavili vatandaşlarıma uzun süredir bekledikleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB'nin kamulaştırması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası ile birlikte bu organize sanayi bölgemizi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getireceklerine inanıyorum."

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tören öncesinde konuşmalarını yapacakları platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindekilerle birlikte kurdele keserek açılışı yaptı.

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in fotoğrafları ile Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi.

Tören alanında ayrıca, Erdoğan ve Aliyev'in fotoğraflarının yer aldığı, "Tek millet, iki devlet" yazılı pankart yer aldı.

Tören öncesinde sanatçılar konser verdi.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de hazır bulundu.