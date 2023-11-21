Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Öncelikli amacımız Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması.

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi, artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir.

REHİNELERLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar.

GÜZEL NETİCELERİ HEP BİRLİKTE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlişkilerimizde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz.

Atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Hayata geçirilecek projelerin de yakın takipçisi olacağız.

Geçen yıl 5.3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacimizin bu yıl sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize de inşallah kısa zamanda ulaşacağız.

ZİRAAT BANKASI CEZAYİR'DE ŞUBE AÇMAK İÇİN İZİN ALDI

Şirketlerimizin Cezayir'de harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar duyuyoruz. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından da memnuniyet duyuyoruz. Ziraat Bankamız Cezayir'de şube açmak içn izin almıştır, hayırlı olsun. Enerji ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirerek büyütmeyi arzu ediyoruz.

Savunma sanayi alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmemizde de bu konuyu enine boyuna değerlendirdik.

Bir Cezayir atasözünün de belirttiği gibi "Kul gayret eder, Allah tamamlar" işbirliğimizi bu söz temelinde geliştirmek için çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.