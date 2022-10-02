Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış alanına metro ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtköy durağından bindi ve yeni yapılan hattın ilk yolcusu olarak Sabiha Gökçen Havalimanı durağından çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na artık Kadıköy'den binen bir yolcu kesintisiz bir şekilde metro ile gelebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'nda gerçekleştirilen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde, metro hattının hayırlı olmasını diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, ''Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır. Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.'' diye belirtti.

Bugünkü açılışla İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkardıklarını aktaran Erdoğan, halen inşası süren projelerle bu rakamın 366 kilometreyi geçeceğini söyledi.

İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şehre kazandırıldığını dile getiren Erdoğan, İstanbul'un her sorunuyla ilgileneceğiz. Turizimden ticaretine bu şehrin her bir gündemi bizim gündemimizdir, diye belirtti.

''Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Benim hanım kardeşlerim layıktır, benim beyefendi kardeşlerim layıktır, benim gençlerim layıktır.'' diyerek hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanlığı döneminden bugüne ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla'' hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, kendi döneminde de, Kadir Topbaş döneminde de, Mevlüt Uysal döneminde de hep aynı ilkeyle hareket ettiklerini ifade etti.

''Manifestomuzun adı: Türkiye yüzyılı. Artık buna çalışacağız. İnşallah Türkiye yüzyılının inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz vatandaşlarımızı en hızlı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.'' şeklindeki ifadeleriyle Türkiye yüzyılını vurguladı.

Bizim İstanbul sevdamızı kelimeler tarif etmeye yetmez diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

''Biz sevgimizi bu şehre ve insanlara yaptığımız hizmetlerle gösteriyoruz, lafla değil. Milletimizin teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimiz, 1994 yılında teslim aldığımız İstanbul'u hatırlayın, şehrin incisi, Haliç'i kokan, caddeleri ve sokakları çukurdan geçilmeyen, suları akmaya, pislikten yüzüne bakılmayan, insanları patlayan çöp dağları altında ölen nerede? Ümraniye'de 39 kardeşimiz o çöp dağlarının altında öldü. Kim vardı İstanbul Belediyesinin başında? CHP vardı, CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz mutsuz bir İstanbul'u devraldık. Fatih'in emanetine yakışmayan bu kötü tabloyla hemen harekete geçtik. Önümüze çıkan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı'nın ''Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul'' şiirini okudu.

''İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un Belediye Başkanı nerede? Bodrum'da.'' ifadeleriyel İBB Başkanını eleştirdi.

''Erdoğan'ın bakanları nerede? Doğal afetin olduğu yerde. Yeri geliyor Kastamonu'da, yeri geliyor Bartın'da... Şu anki İBB Başkanı'nın bir işin ucundan tutmak gibi bir derdi yok. Arkadaş ben İstanbulluyum. Burada büyüdüm. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Belediye Başkanı ne iş yapar? Haziran geliyor. Haziranda bunların topuna gereken dersi İstanbullu verecek.'' şeklinde ifadelerine devam etti.

Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız diyen Erdoğan konuşmasına devam etti:

''Milleti millet yapan ailedir. Aile kurumumuza da sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söylettirmeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda dikkatli davranacağız. Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz.'' diye belirtti.

''Yaşanan her küresel kriz Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha arttırıyor. Türkiye ve İstanbul düğümleri çözüyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor. '' diyen Erdoğan, İstanbul'un önemini vurguladı.

''PKK'nın uzantısı terörde kadınları kullanıyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki son saldırının bu sinsi senaryonun en alçak örneklerinden biri olduğuna işaret etti ve şöyle devam etti:

"Kardeşlerim, işte bakın malum parti, PKK'nın uzantısı terörde kimleri kullanıyor? Kadınları kullanıyor. Düşünün Mersin'de, bu iki kadın kendilerine bomba bağlıyor ve bu şekilde polis evine saldırıyor. Doğrusu acımaktan başka elimizden ne gelir. Ben bu iki tane kadın teröriste bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki; bu partinin kadın mensupları hadi bakalım, konuşun. Kandil'de bu kadınları yetiştirenler, terörist olarak yetiştirenler, benim ülkemin kadınlarına bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır'daki malum partinin önünde aylardır, yıllardır duran Diyarbakır annelerine bunun hesabını verebilirler mi? İşte kardeşlerim onun için çok çalışacağız ama ben burada annelere, hanım kardeşlerime çok güveniyorum ve ben hanım kardeşlerime şunu söylüyorum, unutmayın kale içeriden fethedilir. Ne demek bu, yani kalenin içinde kimler var, anneler var ve bu işin faturasını anneler siz kesecekseniz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelere, babalara, gençlerimize sahip çıkacağız diyerek şu şekilde devam etti:

"PKK'nın Suriye'de Amerika'nın desteğiyle kontrol ettiği bir yerden bu eğitim yapıldı. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, teröristleri aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Bu oyunu görüyorsunuz değil mi? Kimlere bu alçak oyunda hangi rolün verildiğini görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün bu eyleminin tek bir amacı vardır; O da Türkiye'nin huzurunu, istikrarını, güvenliğini bozmaktır. Böylece milletimize yeniden o eski Türkiye'nin kanlı ve karanlık günlerini hatırlatmanın peşindeler. Şimdi bir soru sormak istiyorum; peki böyle bir durumdan kim kazançlı çıkacak? Bu oyunun 81 vilayetiyle Türkiye'ye kazandıracağı bir şey var mı? Bu oyunun 85 milyon vatandaşıyla milletimize kazandırmayacağı da açık. Bu oyunun bölgemizde zaten diken üstünde duran milyonlarca mazluma kazandırmayacağı da belli. Öyleyse bu oyunun tek bir kazananı olacaktır o da; Türkiye düşmanlarıdır, Türk milletinin düşmanlıdır. Dolayısıyla terör örgütleri üzerinden tezgahlanan, bu oyuna destek veren herkes safını Türkiye düşmanlarından yana belirlemiş demektir."