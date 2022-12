Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Pazartesi yeni müjdeler vereceğiz"

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Erzurum, Malazgirt'ten de önce 1048 yılındaki Pasinler zaferiyle Anadolu'yu ebediye yurdumuz haline getiren yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu aziz şehrin insanları Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır. Erzurum 'u Türkiye Yüzyılı'nda tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz.

Her devirde, bugün de birileri akıllarını geleni söyleyeni siyaset sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok, hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle Erzurum'un da altyapı eksiklerini giderdik, hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri paylaşacağız.

Birinci Dünya Savaşı başladığında işgal edilen vatan topraklarından biri de Erzurum. Erzurumlular için çileli bir göç serüveni başlamıştır. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların izleri hala yüreklerdedir. Bu katliamlar ve göç sırasında sayıları 700 bine yaklaşan Erzurumlunun hayatını kaybettiği kayıtlarda yer alır. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Kafkas Ordusu şehir düşmandan kurtardığında manzara korkunçtur. Her tarafı yakılıp yıkılmış bir Erzurum vardır. 13 bin Erzurumlu yakılarak, vurularak, işkenceyle şehit edilmiştir.

Kendilerine insanlık hikayeleri uyduranlar bu katliamlar karşısında sağır, dilsiz, kalpsiz kesilmişlerdir. Erzurum bugün burada olduğu gibi yeniden ayaklar üstüne kalkmıştır. Dadaşlar çalışarak şehirlerini de geleceklerini de yeniden kurmuşlardır. Bugün Erzurum ülkemizin ticaret yollarının, turizm destinasyonlarının kesişim noktasına gelmişse sizlerin alın teri, anaların gözyaşları ve azmi ve cesareti vardır.

Bir yandan İslam alemiyle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz, diğer yandan Türk dünyasıyla bütünleşiyoruz. Tüm Afrika'yla buluşuyoruz. Balkanlarla kucaklaşıyoruz, bir yandan Güney Asya'daki kadim bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bunlar yanında ABD'yi, Rusya'yı, Çin'i ihmal etmiyoruz.

Ülkemizi Asya'dan Avrupa'ya uzanan petrol ve doğalgazın hem dağıtım hem ticaret merkezlerinden biri de Erzurum. En büyük engel olan Kafkasya'daki çatışmaları birer birer çözüyoruz. Ülkemizin desteğiyle Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycanlı kardeşlerimizle burada yeni dönemin temellerini atıyoruz. Karadeniz'i Erzurum'a bağlayan tüneller ve yollar, Akdeniz limanlarını Kafkasya ile bütünleştiren altyapı yatırımlarımız bu büyük fırsatı değerlendirebilmek için.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yıldızını parlatarak bundan istifade eden şehirlerimiz oldu. Erzurum'u da en yüksek katma değer üreten şehirlerimizin arasında ilk sıralara çıkaracağız. Erzurum'un potansiyeli, gücü, azmi, kararlılığı var.

Bir asır önce küllerinden doğan bu şehrin, önümüzdeki 100 yılda şahlanışının önünde kimse duramayacaktır. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar değil, bunu yapacak olan, Türkiye'yi son 20 yılda nasıl demokrasi ve kalkınma atılımına beraberce kavuşturduysak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.