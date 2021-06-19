Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: ATMACA hedefi tam isabetle vurdu

ATMACA, 18 Haziran’da, TCG Kınalıada korvetinden ilk kez bir gemiyi hedef alan atış ile daha önceki atış testlerinde olduğu gibi hedefini başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli gelişmeyi Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu:

"Mavi Vatanımızın çelik kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷



Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2021

Atış talimatı Akar'dan

Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatının ardından TCG Kınalıada’dan yapılan atışla söz konusu gemi tam isabetle vuruldu.

Atış testini başta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmak üzere; Kuvvet Komutanları,Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve yurtdışından katılan yabancı konuklar canlı izledi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi’nin TCG KINALIADA korvetinden takip ettiği ATMACA füzesinin su üstü hedefi tam isabetle vurduğu anlara ilişkin görüntüler…🇹🇷 pic.twitter.com/L70lwVAs6r — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2021

Envantere girmek için gün sayan ATMACA, bu son atış testinde de tam not almayı başardı.

Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşkuyla karşılandı.

Testleri 2016’da Başladı

İlk uçuşlu testi 2016 yılında gerçekleştirilen ATMACA, test ve kalifikasyon süresince birçok atışı başarıyla tamamladı.

29 Ekim 2018'de, seri üretim sözleşmesi imzalanan ATMACA'nın, su üstü platform üzerinden gerçekleştirilen ilk atış testi ise 2019’un Kasım ayında TCG Kınalıada korvetinden yapıldı.

Son olarak 2021’in Şubat ayında canlı harp başlıklı konfigürasyonu ile icra edilen testte de ATMACA hedefi başarı ile vurdu.

Rakiplerine göre fark yaratıyor

Her türlü hava şartında kullanılabilen ATMACA, karşı tedbirlere dayanıklılığı; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneklerini bünyesinde barındırıyor.

Bunlarla birlikte ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde desabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlama Sistemi (KKS), Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan ATMACA, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

220 kilometrenin üzerinde menzile sahip

220 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan ATMACA, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

ATMACA’nın; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veribağı (data link) yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde; hedefte zaman, hedef imha ve hedefi ateş altına alma operasyonel modlarıda mevcut.

Son teknoloji ile üretildi, tasarımı ile fark yaratıyor

ATMACA, yapısal tasarımı ile de fark yaratıyor. Füze, gelişen teknolojiler doğrultusunda, ağırlığın azaltılması ve yapısal dayanımın arttırılması için kompozit malzeme teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve füzenin üretiminde, bu teknolojilerden azami ölçüde yararlanıldı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştiren ATMACA Mavi Vatanın korunması için Deniz Kuvvetleri tarafından etkin bir şekilde kullanılacak ve bu alanda önemli görevler üstlenecek.