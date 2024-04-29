Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parkta basit önlemler alınmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur'un kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili "İstanbul'un göbeğindeki parkta 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Öncelikle senelerce yaşadığımız sel ve taşkın, heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Derelerimizde temizlik ve ıslak çalışmalarına hız vermek suretiyle gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Tabiat olaylarının önüne geçemeyiz fakat bunların yol açacağı zararlar en aza indirmek bizlerin elindedir. Hangi meselede olursa olsun görevimiz önce her türlü önlemi almak ondan sonra Rabbimizin takdirine teslim olmaktır. 2024 yılını daha sorunsuz can mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum. Negatif ve pozitif anlamlarıyla coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi karşısında en yoğun mücadeleyi veren ülkelerden biri olduk.

"Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı"

Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı devasa farkı bu sınamaların tamamında tecrübe ettik. Binlerce canımız plansızlığa kurban giderken vaktinde önlem alındığında can kayıplarını nasıl azaltılabileceğini de bu hadiselerde görmüş olduk. İstanbul'un göbeğindeki parkta 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı. Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı. Antalya'daki teleferik faciasının sorumlulularını neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi. Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı bu sınamalarla tecrübe ettik. Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Her ay 10-15 bin konutun teslimatı yapılıyor.

"Afetlere hazırlık siyaset üstü bir konudur"

Afetlere hazırlık siyaset üstü bir konudur. Bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır. Daha fazla yıkım ve gözyaşı dökmek istemiyoruz.