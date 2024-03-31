Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi Ortaokulu'nda Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi Ortaokulu'nda Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLAMASINA VESİLE OLACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arka arkaya yapılan bu 2 seçim milletimizi ve bizi yordu. Yoğun bir kampanya süreci geçirdik. Hayırlı bir sonuç çıkmasını diliyorum. Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bu 2 seçimle birlikte yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimizin gösterdiği bu sadakat için teşekkürlerimizi iletiyorum." açıklamasında bulundu.
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