Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye-Yunanistan arasındaki iş birliği ruhunun güçlendirilmesi tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Sayın Başbakan ile biraz önce son derece verimli, samimi ve yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz."

"TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA BİRLİĞİMİZ GİDEREK GÜÇLENİYOR"

"Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz, komşuluk hukukunu hep yerine getirmiş birbirlerinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Görüşmelerimizde Türk - Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları ele aldık. Sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. Terör örgütleriyle mücadele gündemimizin üst sırasındayız. Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerimizi bugün paylaştım. Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir."

FİLİSTİN MESAJI

"Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadı. Masum sivillerin son sığınağı olan Refah'ı hedef almaya devam ediyor. 15 bini çocuk 35 bini aşan sivilli masum sivilin katledilmesi konusunda uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. Bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm vicdanlı insanları saygıyla selamlıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz adına sayın Başbakan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı sürdüreceğiz."

"DİYALOG KANALLARIMIZI AÇIK TUTUYORUZ"

"Her görüşmemizde iş birliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz daha da artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz. Türkiye kültürel mirasın korunması noktasında örnek alınan ülkedir. Kariye camimizi 2020 yılında aldığımız karar sonrasında yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına önem veriyoruz. Kariye camisi de herkesin ziyaretine açıktır. Biz pozitif gündeme, yapıcı fikirlere yoğunlaşmakta kararlıyız."

Başbakan Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu dördüncü Ankara ziyaretim. Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Refah'ta gerçekleşecek kara işgalinin kabul edilemez olması konusunda hemfikir kaldık. Henüz çözüme kavuşmamış Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat konusunda çözüm bulmak çok önemli oldu. Yunanistan, Türkiye'nin AB'ye üye sürecine destek vermeye devam etmektedir."

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

"Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatımız oldu. Hem Rusya'nın despotik tavrını hem de Ortadoğu'daki gelişmeler karşısında biz bunları reddettiğimizi dile getirdik. Türkiye ile Ortadoğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz. Gazze'de sivil vatandaşların korunması gerektiği konusunda hemfikiriz."

"Kara işgalinin kabul edilmez bir hareket olacağı konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak mümkün oldu. Güvenlik Konseyi'nin öngördüğü yapıcı görülmeler sayesinde iki tarafın sorunu çözüme bağlayacağı fikrine katılıyoruz. Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğine katkıda bulunmayı desteklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile ikimizin de sivil koruma konularında işbirliğimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık. Deprem coğrafyaları içinde yer almamız acil durum yönetimi konusunda bizi işbirliğine götürüyor. Dışişleri Bakanlarımızın görüşmeleri sayesinde önemli adımlar atmış bulunuyoruz. NATO'nun 75. yıldönümü sayesinde görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum."