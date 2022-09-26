Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Yeni eğitim öğretim açılışını İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirdik. Eğitimde 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri tekrar hatırlama imkanı bulduk"

"Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz."

"Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. Temeli 25 Ekim'de atıyoruz."

"Yüksek öğrenim yurtlarında ilk yerleştirmede dahi yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladık."

"KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz."

"Dünya ekonomik krizden savaşlara, siyasi çalkantılara kadar pek çok sorunla boğuşurken Türkiye olarak içeride ve dışarıda güçlü duruş sergiliyoruz."

"Küresel krizleri önceden görüp gereken tedbirleri alma, konusunda herkesin takdir ettiği birikim ve dirayete sahibiz."