Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray Mitingi'nde konuştu. Konuşmasında enflasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Sen ne güzel ne vefalı ne mert bir şehirsin Aksaray. Seni dünya gözü ile görenler kalp gözü ile görenler ayrı sever Aksaray. Her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Aksaray her zamanki gibi rekoru kıracak değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinden de coşkunuzu sandığa yansıttınız.

"BİZDE DURMAK YOK, DURAKSAMAK YOK"

Maşallah Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşmanlara da korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda olduğumuz müddetçe bizde durmak duraksamak yok. Biz de milletimize verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Büyümede, milli gelirde, ihracatta, diplomaside tarihimizin zirvelerini gördük. Bölgemizde yaşanan krizlerin gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa sahibiz. "

Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.