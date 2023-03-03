Cumhurbaşkanı Erdoğan o şikayetinden vazgeçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.