Liderler ve adaylar, nerede oy kullanacak?
Türkiye 31 Mart'ta sandık başında olacak. Liderlerin ve adayların nerede oy kullanacağı ise merak konusu oldu. Hangi liderin ve adayın, oyunu nerede kullanacağını sizler için derledik.
Yerel seçimlere artık bir haftadan az bir süre kaldı. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek.
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Liderlerin ve adayların nerede oy kullanacağı ise merak konusu oldu.
Hangi lider, oyunu nerede kullanacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. Erdoğan'ın akşam saatlerine kadar İstanbul'da kalması bekleniyor.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. Bahçeli, seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek.
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