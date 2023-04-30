Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Selo ne de evlat katili çıkabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Ankara mitinginde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı ancak bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, sevebilir, kucaklayabilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, insanı, her şeyiyle seviyoruz. Her mücademizde yanımızda olan Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm yer İstanbul ise ülkeme ve milletime aşkla hizmet ettiğim yer de Ankara'dır." diyen Erdoğan, "4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne yaptınız? İzmir bir yağmur görmesin; çamur, çukur alıyor başını gidiyor. Bunların üç tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'u böyle tanıdım. İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. Bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart." ifadelerinde bulundu.

"Milletim bunları siyasi mevta yapacak"

Erdoğan, "Başkent'in havalimanını kim yaptı, biz. Bu yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? İstanbul, İzmir öyle değil mi? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz; bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak." açıklamasında bulundu.

"Ankara dimdik ayakta durdu"

15 Temmuzd darbe girişimine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ilhamımızı tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen bu şehirden aldık. Ankara Milli Mücadele'de düşman topları sesleri buradan duyulurken asla diz çökmedi. Ankara safını milli iradeden yanını belirledi. Ne vesayete ne darbeye teslim oldu. 15 Temmuz'da Ankara dimdik ayakta durdu.

Bu FETÖ, avenesi kimlerle beraber, bay bay Kemal'le beraber. Başka kim var; İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı şimdi HDP'yi de aldılar. Sonra Ankara, İstanbul belediye başkanlarını aldılar. 6'ydı, 7'li oldu, 9'lu oldu. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar.

Ankara şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak isteyenler var; FETÖ'nün katillerini cezaevinden çıkarıp aranıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var." diye konuştu.

"Bay bay Kemal, sen talimatı Kandil'den alıyorsun"

Erdoğan, "Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, bebecanı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah'a sonra milletime inanıyorum.

Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Kandil ne diyor 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz'. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, terör örgütleri tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan örgüt yöneticileri bay bay Kemal için oy dileniyor." ifadelerinde bulundu.

"5 Ankara keçisi verin, kaybederler"

Erdoğan, "Karşımızda bambaşa manzara var. Referansı olmayanlar akıllarına ne gelirse üfürüyor. Bu kadar seçime girdi, hangisinden netice aldı? Ankara'ya iyi günler diyor, 4 yıldır yapmadınız da bundan sonra mı yapacaksınız? İstanbul'u, İzmir'i sel aldı götürdü, ne yaptınız? İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. Biz Haliç'i kurtardık, bunlar rezil etti. 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelir. Güç bela iki elleriyle kalp yapmayı becerir.

Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir gruba vereceklermiş. Türkler, ABD'li şirketin sahibi. Onlarla görüştüm. 'Siz böyle yatırım yapmak isterseniz kapımız açık' dedim. O gün başbakanım, hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç, bu işi. Takmış TEKNOFEST'e onunla ilgili konuşuyor. Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. TEKNOFEST'i, İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar." açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, "81 vilayeti gibi Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın da hangi ihmalleri yaşadığını biliyorsunuz. Ankara'mızı kalkındırmak, güzelleştirmek için çalıştık. Ankara'ya 21 yılda 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şimdi yurdu demir ağlarla biz örüyoruz. 14 Mayıs'ta da sandıklara sahip çıkıyoruz. Allah'a emanet olun" diyerek sözlerini noktaladı.