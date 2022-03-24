Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde ikili temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Ukrayna başlığıyla toplanan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveden önce yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince bu görüşmeler gerçekleşecek” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "ABD, müttefikleriyle Rusya'nın G20 Ekonomi Bakanlar Zivesi'ne katılmasına onay verip verilmemesini görüşecek. Biden, NATO'da ki görüşmelerden sonra basına açıklamalarda bulunacak. Biden'ın takviminde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yok, ama görüşebilirler" değerlendirmesinde bulundu.