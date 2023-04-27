Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama bekleyen engelli öğretmen adaylarına sevindirici haberi verdi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."