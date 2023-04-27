Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindiren açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama bekleyen engelli öğretmen adaylarına sevindirici haberi verdi.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023
Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.
Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.
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