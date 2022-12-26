Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi! 58 milyar metreküplük yeni rezerv!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere zirve gayet başarılı geçti, Türkmenistan'ın sahip olduğu doğalgaz projeleri zirve gündeminde yer aldı. Açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri anlatma imkanı bulduk. Mardin'e 17 Aralık'ta düzenlediğimiz ziyarette farklı kesimlerle bir araya geldik. Değerle yüzyılı buluşmasında insanlarımızı karşı karsıya getirmeye çalışmaların başarılı olmayacağını tüm dünyaya ilan ettik. Salı günü savunma sanayi projelerindeki son durum ve iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık sadece kendisi için üreten bir ülke olmanın ötesine geçmiştir. İnşallah önümüzdeki yıl bu konunum daha da güçlendireceğiz.

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren 2023 asgari ücretini açıkladık. 2002'de net asgari ücret 84 liraydı. 2020 yılında 2825 liraya çıkardı. Kurda ve enflasyonda yaşanan gelişmerli dikkate alarak yıl içindeki gelişmeler temmuz ayında 5.500 lira seviyesine çıkarmaya yönelttik. Netr asgari ücret yıl başına göre 2 kat artmış oldu. Kişi başıan verdiğimi devlet katına çıkarttık. 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası devlet tarafından ödenecektir.

EYT açıklaması

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu artışla da yapacağız. Çalışanların emekliliklerini kapsayan çalışmaları da yılbaşından önce tamamlayacağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Fırsatçılara izin vermeyeceğiz

Bu arada fırsatçılık peşinde koşanları da affetmeyeceğiz. Mal ve hizmetlere, maliyete artışının çok üzerindeki artışları yapanları kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de kısa ve orta vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır. Bu fırsatçılar, günü birlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır namussuzlardır. Milletimizden gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz.

Eğitim

Artık son günlerini yaşadığımız 2022 yılını uğurlayacak, 2023'e merhaba diyeceğiz. Bu vesileyle hükümetimizin 2023 hedefleri konusunda bir değerlendirmeyi paylaşacağız. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 6 bin yeni anaokulu açarak 5 yaş okullaşma oranını %99'a çıkardık.

Taşımalı eğitimle ve pansiyonda kalarak 1,8 milyon evladımıza ücretsiz Yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında, biliyorsunuz 20 yıldır okullar açılırken ders kitapları ücretsiz. Şimdi de yardımcı kaynaklar için 160 milyon yardımcı kaynak dağıtıyoruz. Halen başarı ile süren mesleki eğitim çalışmalarını sanayi ile işbirliği içinde sürdüreceğiz. Halk eğitim merkezlerini içlerimizin tamamına yayacağız.

Tüm okullarımızı çevre dostu okullara çevireceğiz. En çok enerji tüketen 1000 okula 60 megavat çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız. Üretime dönük faaliyete gösteren eğitim kurumlarımızı elektronik ticaret sistemine dahil edeceğimiz.

İklim değişikliğine ve küresel ısınmaya karşı duyarlı gençler için genç iklim elçileri projesini başlattık. Yurtlarımızı yaz aylarında ülkesini gezmek isteyen gençlere açtık.

Milli sporcu bursu projemizden toplam 482 milli sporcumuzun faydalanmasını sağladık. Ülkemiz genelinde 109 yeni yüksek öğrenim yurdunu akademik yılın başında açtık.

Yüksek öğretim öğrenci kredi ve burslarını 1250 liraya, yüksek lisansta 2500 liraya doktorda 3750 liraya çıkardık. 850 bin öğreniciye yurtlarda hizmet veriyoruz. Beslenme yardımını da 1800 liraya yükselttik. Geçmiş dönem kredi ödemeli ile ilgili 3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik.

Üniversite öğrencilerimizin harç sorunu vardı, biz hiç bu işi uzatmadık harç olayını kaldırmak suretiyle üniversite gençliğinin sorununu bitirmiş olduk.

Sağlıkta atılan adımlar

Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinde gençlerimize daha çok söz hakkı vererek özgüvenlerini artıracağız. Geçtiğimiz yıl sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için 195 bin hekim ve 304 bin ebe hemşire olmak üzere sağlık çalışanına çıkarttık. Sağlık çalışanlarımızın yüzleştiği güvenlik risklerini ortadan kaldıracak, mali beklentilerini karşılayacak çalışmalar gerçekleştirdik. Bay Kemal, çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz, yola devam. Daha çok şeyler yapacağız. Senin SSK genel müdürlüğünde benzemez. O hastanelerin hali neydi. Savaş Ay hayatta olsaydı da anlatsaydı.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesini 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmete açtık. Bir taraftan Bilkent bir taraftan Etlik. Yaklaşık 30 bin yatakla hizmet veriyoruz. Türkiye'nin muhtaç olan değil, ihtiyacı olanlara el uzatan bir ülke olmayı sürdüreceğiz. Şehir Hastaneleri yapılırken bizi eleştiriyorlardı. Şimdi bu hizmetlerin eşi benzeri olmadığını şimdi ifade ediyorlar.

Bilkent'te kurduğumuz sağlık vadisiyle ülkemizi marka haline getiriyoruz. 85 yaş üstü her büyüğümüz için bir sorumlu doktor, her gebe için ebe tayin edeceğiz. Uzaktan muayene imkân sağlayan elektronik muayene sistemi ile ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz. Adalet'te kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ile ilgili hazırladığımız yasa değişikliğinin Meclis'ten geçerek yürürlüğüne girmesini sağladık.

İstinaf mahkemelerini yayınlanlaştıracak ve güçlendireceğiz. Elektronik tebligat sisteminin yurt dılında vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.

Yeni doğal gaz rezervi

Enerji Bakanımız bakıyorum, yüzü gülüyor. Hızlan diyorum, biz de Filyos'a mı gideriz farklı bir yere mi gideceğiz. Ateşleyelim. Bu arada Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. Çaycuma 1 sahasında yeni sondaja başladık. 7/24 yürütülen çalışmalarla bugün yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettik.

Yeni keşfimiz, diğer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Dünyanın alanında en yetkin rezerv şirketi sahada açtığımız kuyuların 3 boyutlu modellerini çıkarttık. Neticede daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'daki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı.

Türk akım Trakya'ya gelecek, orası bir hub olarak oradan da Batı'ya gidecek. Rusya ile bu adımı atacağız. Amacımız, ülkemizde gazın gazla rekabeti edeceği bir pazar kurmaktır. Yeni ülkelerin de sistemimize eklenmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Hazar'ın, Akdeniz'in enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerle değil, enerji köprüleriyle de Doğu'yu Batı'ya bağlayacağız.

Denizlerdeki doğalgaz çalışmalarının yanında, karada da petrol sondaj çalışmaları sürdürüyoruz. Son 20 yıldaki keşiflerle ham petrol rezervimize 635 milyon varillik katkı ilave sağladık.

Çiftçi ve tüketiciye müjde

Bugün bir tabi bir çiftçilerimize ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Bu kapsamda çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının ve girdilerinin başında gelen kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde indirim yapıyor fiyat sabitlemesine gidiyoruz.

Yüzde 13'e varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde katma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. Gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet üreticimiz aleyhine bir gelişme olursa bunu da yansıtacağız.

Tarım kredilerinin 1520 kooperatif, 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2070 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Temel ihtiyaç maddeleri... Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır.

Diğer yandan Ocak ayının ilk haftası toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak aile destek paketi ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.