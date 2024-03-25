Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet mi kartel mi belli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Çorum Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Sevgili Çorumlular, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çorumun güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez. Dedim bir sorun; şu anda ne kadar katılım var? 40 bin kişi... Maşallah bugün yine çorum bir başka muhteşem. Çorum ile aramıza kimse giremez.

"ÇORUM'A ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına bastı. Girdiğimiz seçimlerde desteğinizi yanımızda gördük. 14-28 Mayıs seçimlerinde de bu gelenek değişmedi. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 64,5, cumhurbaşkanlığında 65'i bulan oy oranı ile destek veren Çorum'a şükran borçluyuz. Sizlere daha fazla hizmet ederek borcumuzu yerine getireceğiz. Bugüne kadar el ele verdik. Çorum'u bölgesinin en gözde şehirlerden birine dönüştürdük.

"GELENEĞİ BOZMAYACAĞIZ"

Çorum'un elde ettiği başarılarda belediyelerimizin çalışmalarının da önemli payı var. Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Önünüzü açtık, işinizi kolaylaştırdık. 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleştireceğiz. Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız tabii bunun için 31 Mart imtihanını vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta yine Çorum'un destan yazacağından şüphe duymuyorum, geleneği bozmayacağız.

Karşımdaki meydanda 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum. Öyle ses verin ki yankısı ta Ankara'ya ulaşsın. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

İşte demokrasinin kalesi Çorum budur. Bedim yol ve dava arkadaşım Çorum işte budur. Çorum'u rekor oyla kazanmak yetmez, Ankara ve İstanbul'daki hemşehrilerimizi aramaya var mıyız? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa bir şekilde ulaşacağız. Onları AK Parti ve Cumhur İttifakı adayına oy vermeleri için ikna edeceğiz.

"BAŞKA TARAFLARA DÜMEN KIRANLARA KARŞI UYARACAĞIZ"

Bir zamanlar yanımızda olup da beklentileri karşılanmayınca başka taraflara dümen kıranlara karşı da uyaracağız.

"SOSYAL BARIŞIMIZI BOZMAYA YELTENDİLER"

Milletimizin birliğini hedef alan çevreler Maraş'ta Çorum'da Sivas'ta provokasyonlar denediler. Aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Bir kısmında başarılı da oldular. Gezi hadisesinde sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cülerin 15 temmuz ihanetine kadar bu saldırıların arkası kesilmedi.

Tüm saldırıları püskürttük, vatanımızı bölme planlarını sildik attık. Teröristlerin inlkerini başlarına geçirdik. Şu anda terör örgütleri kaçacak delik arıyor.

"MEMURUN, İŞÇİNİN EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 500'YE VARAN ARTIŞA GİTTİK"

Son 10 yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı. Biz tüm sıkıntıları göğüsledik. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. Memurun işçinin emekli aylıklarında yüzde 50'ye varan artışa gittik. Banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi önlemleri devreye aldık. Bankalar 8-12 bin lira promosyonlar için başvuruları almaya başladı.

53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 şubat depremlerinde vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. her ay 15 -20 bin konutu tamamlayarak yıl sonunda 200 bin konuta ulaşacağız.

En büyük baş ağrımız olan enflasyona yönelik gerekli adımları atıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı düşüşün yaşandığını göreceğiz.

"MUHALEFET Mİ KARTEL Mİ BELLİ DEĞİL"

Daha önce enflasyon tek haneli rakamlara biz indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Milletimden bize güvenmesini istiyorum. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var. Onlar meydanlarda atıp tutmayı sonra da hatırlamıyorum diyerek verdikleri sözlerin üstüne yatmayı sever. Vatandaşın oyunu almak için bol keseden vaat dağıttılar ama projelerinin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediler.

Bunların becerdikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar, avro balyalarını altı yedi kişi bir araya gelip kule yapıyor. Bunun dışında eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler yapan kartel mi olduğu belli değil. Biz asla böyle olmadık. Hep söz namustur düsturu ile hareket ettik. Hesapsız, kitapsız, ülkemize zarar verecek taahhütlerden uzak durduk. Milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık.

Son 21 yılda 96,5 milyar lira yatırım yaptık.