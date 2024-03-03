Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da halka seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Muğla'ya yapılan her hizmette mührümüz var, damgamız var. Kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 34,5 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum."

"Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Alt yapı eksikleri gidermek için çalıştık, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük. Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Ege'ye de Doğu Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleriyle biz buluşturduk."

MEVCUT MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ

"Bir çeyrek asır öncesinin Muğlasını gözlerinizin önüne getirin bir de şimdiki Muğla'yı. Asırlık fark göreceksiniz. Muğla şimdi dünyanın gözbebeği gelmiş bir şehre dönüşüyor. Yine de Muğla hak ettiği yerde değildir."

"Bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi hiçbir şey üretmeyip köy görünümünde tutanlar, projelerimizi engellemek için de ellerinden geleni yaptı. Engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. 25 yıldır Muğla'yı köy görünümünde tutanlar bizi eleştiriyor. Muğla, Antalya'nın gerisinde kaldıysa nedeni, Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir."

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Aydın hocamızı aday gösterdik. Sadece bu tercih bile hak ettiği eserlere kavuşturma konusundaki açık ifadesidir."

ALANDA 50 BİN KİŞİ VAR

Şu anda karşımdaki katılımın rakamı 50 bin. Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıyoruz. İnşallah beraberce bayramdan önce 31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacağız.

MUĞLA'YA 122 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

"Türkiye'yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken Muğlamıza verdiğimiz sözü tutmak için de gece gündüz çalıştık. İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Şimdi de Muğla-Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine 4 milyar liralık kaynakla destek olduk."

"15 hastanenin de aralarında olduğu 40 sağlık tesisi inşa ettik. 2303 konutun yapımına da devam ediyoruz. Orman yangınlarının ardından 21 köy evi inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik. 4 bin 455 bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık. Ulaştırmada 90 kilometreden aldığımız yolu 463 kilometreye çıkardık. Geçen yıl 5,5 milyon kapasitesine ulaşan Dalaman Havalimanı'nı yeniledik."