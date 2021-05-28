Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz 150 yıllık hayaline kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katıldı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, sonrasında bir konuşma yaptı.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Taksim Camii'mizin alemi İslam için hayırlı olmasını diliyorum. Bu caminin yapılmasında emeği geçen Sur Yapı'nın sahipleri ile tüm çalışanları tebrik ediyorum. Altan Bey az önce biz buranın çocuğuyuz dedi. Biz de buralarda az dolaşmadık. Taksim'de cami yerine mescit bile yoktu. Cami yapımına müsaade yoktu. Adeta kümes gibi bir yerde müminler gazete üzerinde namazlarını kılıyorlardı.

"İSTANBUL'UN FETHİNİN 568. YIL DÖNÜMÜ İÇİN BİR HEDİYE"

Camimiz İstanbul'un sembolleri arasında seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. Taksim Camii; kitap okuma, dinlenme, sergi alanları ve dijital kütüphanesi ile en önemli sanat merkezlerinde de biri olacaktır. 4 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camimizde kullanılan tüm malzemeler titizlikle seçilmiştir. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Taksim Camii 1 buçuk asırlık mücadelenin ardından ülkemize kazandırılmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir.

Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık, Ağacami'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nazım Hikmet, bu tabloyu dizelere dökmüştür. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem Camileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır.

Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Cami arayışları hız kazanmıştır. somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965 yılında Süleyman Demirel, caminin inşası için arsanın devrini sağlamıştır. Bu tahsis CHP'li belediyenin mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak niyetlerini söylemişlerse de şartlar uygun olmadığını netice alamamışlardır.

"HAREKETE GEÇTİĞİMİZDE KARŞIMIZDA GEZİ OLAYLARINI BULDUK"

İBB Başkanlığına seçildiğimde verdiğimiz sözlerden birisi de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. 28 Şubat ve sonrası gelişmeler nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda Gezi olaylarını bulduk. O teröristlerin karşımıza dikildiği zaman.

2017 Haziranında cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın ardından bu üçüncü manevi mirasın asırlar boyunca bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, onu da kısa zamanda inşa edeceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. İnşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkarıp, Müslümanların ibadet edebildiği yerleri hazırlayacağız."