Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, Mersinli vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, bugünkü törende son dönemde şehre kazandırılan eser ve hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lirayı bulan bu eserler arasında eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye ve turizme kadar her alanda tesisin bulunduğunu aktaran Erdoğan, eğitim alanında aralarında Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı çeşitli yatırımların bugün resmen hizmete açılacağını belirtti.

Erdoğan, sağlıkta Anamur Devlet Hastanesinin, ulaşımda bölünmüş yol ve kavşaklarıyla Mersin Gözne Yolu'nun açılışını yapacaklarını, Mezitli Hükümet Konağı, Erdemli Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat hizmet binaları gibi kamu yatırımlarının da bugün resmen hizmete alınacağını söyledi.

Mersin'in önemli turizm alanlarından Cennet-Cehennem Ören Yeri ve Meryem Ana Kilisesi restorasyonunun tamamlandığını, buraların yanı sıra BN Termal Otelin ve Emir Sultan Camisi'nin resmi açılışlarını da bugün yaptıklarını belirterek, "Özel sektörümüzün Mersin'de 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 ayrı projenin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi Bölgemizin 3. kısmı ile modern fabrika ve yenilik merkezimizi de bugün resmen hizmete veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında incelemelerde bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühendislerimizin ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere t13 bin mühendisin çalıştığı böyle bir eserin inşallah 1. ünitesi 2023'ün mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 mayısına yetiştireceğiz.

Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette, 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. Akkuyu'daki tesis, üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla çevremize, teknolojisiyle bu alandaki atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarının giderek arttığı bir dönemde, bizim gibi ülkeler için halen en önemli enerji kaynağı alternatifi nükleer santrallerdir."

- "Amacımız ülkemizi en kısa sürede 2'nci, 3'üncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi en kısa sürede 2'inci, 3'üncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde 4 ünite yapılacağını aktaran Erdoğan, "Mersin, bu önemli yatırıma ev sahipliği yaparak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında da en önde olduğunu ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Akkuyu'daki bu stratejik yatırımın ülkeye kazandırılması ve inşasında emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Mersin Limanı ve Serbest Bölgesi, ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biridir. Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken yine bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar doları bulmuştur. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız, 10 bin kişilik istihdamları ve ocak-ağustos döneminde 2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi ile ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyorlar."

Erdoğan, Mersin'deki bu güzel tablonun gelişerek sürmesi için her türlü desteği sağladıklarını vurguladı.

- "Bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 1,5 yıllık dönemde ihracatçılara ve KOBİ'lere 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdiklerini söyledi.

Mersin'in aynı zamanda 69 odaya kayıtlı, 55 bine yakın esnaf ve sanatkarıyla bölgenin en hareketli ticaret merkezi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Salgın döneminde şehrimizdeki 26 bine yakın esnafımıza 103 milyon lira gelir kaybı desteği, 4 binin üzerinde esnafımıza 8 milyon liraya yakın kira desteği verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı, üreticimizi, çiftçimizi, esnafımızı yalnız bırakmadık. Zararlarını tazmin ederek tahrip olan evlerini, ahırlarını, seralarını yeniden yaparak bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik." diye konuştu.

Mersin'in bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerden biri olduğunu belirten Erdoğan, bir dönem terörden, bir dönem güney komşularından kaynaklanan büyük göç yüküne rağmen Mersin'in, kalbini ve kollarını mazlumlara açan onurlu duruşundan asla taviz vermediğini ifade etti.

Tarih boyunca her kesimden, her inançtan, her meşrepten insanı bağrına basan Mersin'in bugün de kendine yakışanı yaptığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii Türkiye, üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına ilanihaye taşıyacak değildir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu konuda yük paylaşması gereken çevrelerin artık daha gerçekçi ve somut adımlar atmasının vakti gelmiştir. Biz kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Daha önce Irak'ta, ardından Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da şimdi de Afganistan'da yaşanan trajediler, bütün bunlar karşısında bizim kadar ilkeli duruş sergileyen ve fedakarlık yapan hiçbir ülke yoktur. Ama bu hasletimizi kendi güvenlik ve refah bencilliklerinin bekçiliğine dönüştürmeye kalkanların istismar aracı haline gelecek de değiliz. Önümüzdeki dönemde daha adil ve hakkaniyetli yük paylaşımı için gereken girişimleri yerine getirmeye devam edeceğiz."

-"2053 vizyonu, 2071 vizyonu, demeye devam ediyoruz"

Mersinli'nin hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyeceklerini, fedakarlığını ve yüce gönüllülüğünü kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Şunu bilin, Akdeniz'de elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Mersin'in bölgede zaten zirvede olan yıldızını daha da yükseğe çıkarmak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, daha çok üreten, daha çok kazanan, daha çok büyüyen ve daha çok gelişen bir Mersin için durup dinlenmeden çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar birileri hala büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerimize yürüyoruz. Milletimize tek vaatleri eski Türkiye'yi yeniden hortlatmak olanların tersine biz '2053 vizyonu, 2071 vizyonu' demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor. Varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım, bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? Biz eserlerimizle övünüyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bunların sadece sözünü etmekle kalmıyor eser ve hizmet siyasetimizle adım adım taşlarını da döşüyoruz."

Erdoğan, Mersin'in, Türkiye için kritik bir dönüm noktası olan bu kutlu yolda daha güçlü destek vereceğine inandıklarını belirterek, "2023 inşallah bir dönüm noktası olacak. 'Büyük ve güçlü Türkiye' derken bu ifadeyi içi boş bir siyasi slogan olarak söylemiyoruz. Bu iddiamızı geçtiğimiz 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet siyasetiyle, altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz." diye konuştu.

- Hizmetler

Mersin'in bu dönemde Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş eserlere ve hizmetlere kavuştuğunu belirten Erdoğan, son 19 yılda Mersin'e 38 milyar lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Erdoğan, eğitimde 5 bin 617 adet yeni derslik ve toplam 61 spor tesisi inşa ettiklerini, Tarsus Üniversitesi'ni kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 726 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını ve sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşları 7 milyar liralık kaynakla desteklediklerini söyledi.

Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi inşa ettiklerini, Mersin'i 1.300 yataklı şehir hastanesiyle buluşturduklarını aktaran Erdoğan, şehir hastanesi standardındaki 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin yapımının devam ettiğini, aralarında 200 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu 6 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Mersin'de 3 bin 890 toplu konutu sosyal donatısıyla birlikte vatandaşın istifadesine sunduklarını belirten Erdoğan, 945 konutun yapımına devam ettiklerini, dar gelirli vatandaşlar için Mezitli'de 262, Mut ikinci etapta 324 konut yaptıklarını, Mezitli'deki konutları yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlara vereceklerini bildirdi.

Gülnar ilçesinde 205 konut, bir cami ve ticaret merkezinin inşasında sona gelindiğini ifade eden Erdoğan, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 416 konut, 36 dükkan, cami ve ticaret merkezinin inşaatının sürdüğünü, bu konutları da yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Mersin'de 4 millet bahçesi projesi olduğunu anımsatan Erdoğan, Mersin ve Muzaffer Yalçıntaş millet bahçelerinin açılışını yaptıklarını, Mezitli ve Aydıncık millet bahçelerinde de çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, Mersin'i son 19 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yola kavuşturduklarını bildirdi.

Akdeniz sahil yolunun kalan kesimlerini, Silifke-Mut, Gülnar-Mut, Erdemli-Güzeloluk-Ayrancı yollarını ve Mersin-Tarsus otoyol ayrımı ile Mersin Organize Sanayi Bölge Otoyol Bağlantı Kavşağını ise 2023'te hizmete alacaklarını bildiren Erdoğan, "Adana-Mersin demir yolunu yeniledik, seyahat süresinin eskiye göre yarı yarıya indirdik. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap sürüyor. Çukurova Bölgesel Havalimanımızın inşaatı ilerliyor. Mersin'e 2 yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Erdemli balıkçı barınağının yapımı devam ediyor. Mersin'e 8 baraj ve 11 gölet inşa ettik. 13 baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, Tarsusluların hasretle beklediği sulama, içme suyu ve enerji maksatlı olarak Pamuklu Barajı'nın inşasında sona yaklaşıldığına işaret ederek, Mersin'de 135 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, yapımı devam eden tesislerle 243 bin dekar araziyi daha sulamaya açacaklarını bildirdi.

Mersin şehir merkezi ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacını inşa ettikleri isale hattı vasıtasıyla karşıladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mersinli çiftçilerimize toplam 2,5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Sanayide son 19 yılda Mersin'e yeni 3 organize sanayi bölgesi, bir endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Enerjide Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Tarsus ilçelerimize doğal gaz geldi. İşte biz buyuz. Modern dünya neyi yaşıyorsa, neden istifade ediyorsa benim Mersinli kardeşim de ondan istifade edecek. Yakında Mut'a, seneye Erdemli ve Silifke'ye ve 2023 yılında Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'a da doğal gaz arzı sağlamayı planladığımız müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde her alanda Mersin'e daha büyük yatırımlar yapmak, daha büyük projeler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

- "Ülkeye eser ve hizmet kazandırma şerefine nail olduk"

Ülkeye ve millete eser ve hizmet kazandırmanın nasip işi olduğunu ve kendilerinin bu şerefe nail olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yıllarca bu ülkede siyaset yapıp, siyasi parti faaliyeti yürütüp, hatta zaman zaman iktidara bile gelip de çaktığı tek çivi, yaptığı tek hayırlı hizmeti olmayanlar var. Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar, eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler. Milletin derdi ile dertlenmeyenler hiçbir yaraya merhem olamazlar, hiçbir beklentiye cevap veremezler. Yönetime geldikleri yerlerde sadece hayal kırıklığına yol açarlar. Sadece kaynak israfına, vakit kaybına sebep olurlar."

Vatandaşların, karşısına gelenleri ağızlarından çıkan laflarla değil, yaptıkları, ortaya koydukları eserleri, gerçekleştirdikleri icraatlarıyla ölçüp biçmesini isteyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu ülkeye daha fazla demokrasi getireceğini söyleyenlerin geçmişte millete nasıl zulüm ettiklerini, insanları inançlarından, fikirlerinden, hatta kıyafetlerinden dolayı nasıl ötekileştirdiklerini hatırlayın. Kendilerinin ülkeyi daha iyi kalkındıracaklarını söyleyenlerin geçmişte yapılan her işe, her yatırıma, her hizmete nasıl köstek olduklarını hatırlayın. Ondan sonra da bir bakın, kafa aynı kafa mı? Evet, aynı kafa. Öyleyse aynı kafadan farklı neticeler çıkartmasını beklemek akıl karı bir iş değildir. Siyaset adına 'düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçısı' gibi davrananların millet olarak da sevinçlerimize ortak olduğunu, hüzünlerini paylaştığını görmedik.

Akdeniz'de petrol ve doğal gaz ararız, Rumların ağzıyla karşı çıkarlar. Karadeniz'de doğal gaz buluruz, kendi akıllarınca dalga konusu yaparak elde edilen başarıyı itibarsız hale getirmeye çalışırlar. Sınır ötesine harekat yaparız, teröristlerin ve zalim rejimlerin safında yer alırlar. Ülkemize yönelik haksız, hukuksuz, adaletsiz nice saldırı olur ya kulaklarının üstüne yatarlar ya onlar da aynı koroya katılırlar."

Erdoğan, bu zihniyetin, Türkiye'nin aleyhindeki her kampanyanın içerideki borazanlığına soyunduğunu, yerli ve milli her adıma karşı çıkarak gerçek yüzünü de ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz maruz kaldığı saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı, bununla yetinmeyip siyasi, ekonomik, askeri olarak sınırları ötesinde geniş bir etki alanı oluşturmayı bunlara rağmen başarmıştır. Vesayetin koltuk değnekçiliğinden darbecilerin yoldaşlığına, teröristlerin destekçiliğinden emperyalistlerin figüranlığına ne ararsanız bunlarda, bay Kemal'de var. Tek olmayan yerli duruştur, milli duruştur, eser ve hizmet siyasetidir. Cumhur İttifakı olarak nasıl Türkiye'yi darbecilerden temizlediysek, terör örgütlerinin kuşatmasından çıkarttıysak, bölgesel bir güç haline getirdiysek, küresel sistemde söz sahibi yaptıysak inşallah bundan sonra çok daha fazlasını milletimize kazandıracağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım."