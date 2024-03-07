Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mersin'i bunlara teslim edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Mersin, daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Mayıs ayı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranı ile verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Katılıma bakıyorum. Bugün Mersin, ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Mersin, bir başkasın bugün."

MERSİN'İ BUNLARA TESLİM EDEMEYİZ

"31 Mart akşamı inşallah İstiklal Marşı'na var mısın Mersin? Mersin bu işi bitirdi. Muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok. Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse artık daha biz bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Öyleyse Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Öyleyse durmak yok, yola devam. Sadece istismar siyaseti ile bu şehrin önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz."

KENDİLERİ İLE UĞRAŞAN MUHALEFET SADECE BİZDE VAR

"Kardeşlerim bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok. Hayalleri kendi çıkarları ile sınırlı. Eskiler otu çek,köküne bak derler. Bunlar bu... Bunların milletvekilleri ne ki, Mersin'deki adayları o olsun. Kendi aralarında DEM'lenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Mersin'in beklentilerine cevap verecek niyet sahibi bile değilller. Kendi kendileri ile uğraşan muhalefet sadece benim ülkemde var."

ŞEHRİN YILLARINI ÇALDILAR

"Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız vaatlerle işe gelenleri hatırlayın. Hangisi verdiği sözü yerine getirdi. Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıkların yaptıkları yatırımlar dışında, Mersin'e tek bir çivi çakmadan oy isteyenlere gerekli cevabı vermek gerekmez mi? Geriye düşen Mersin'in hesabını sormayacak mısınız?"

DEM MÜPTELALARININ DEVRİNİ KAPATALIM

"Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım."

RAMAZAN AYINI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

"Cumhur İttifakı'mızın AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım. Buradan öyle bir ses verin ki Kıbrıs'tan bile duyulsun. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Mersin, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Mersin'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleri ile boyamaya var mıyız? Pazartesi günü ilk orucu tutuyoruz. Rabbim bize Ramazan Bayramı gelmeden, 31 Mart'ta milli irade bayramı görmeyi, ben inanıyorum ki nasip edecek. Ramazan Ayı'nı çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun."

MERSİN'İN POTANSİYELİNİ EN İYİ BİZ BİLİYORUZ

"Mersin ülkemizin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geliyor. Dağlarında lale sümbül açınca, yörükleri yaylasına göçünce, gönül kuşu yücesinden uçunca, cennete dönüşür illerin Mersin. Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz."