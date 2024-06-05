Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi sona erdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve bitiminde herhangi bir açıklama yapılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesi yaklaşık 90 dakika sürdü.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerine yer vermişti.

İYİ Partililer, görüşme nedeninin yeni anayasa konusunda destek talebi olduğunu belirtti.