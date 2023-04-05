Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mecsid-i Aksa kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da iftar sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Emeklilik hayattan kopmak değildir"

Bugün emekli kardeşlerimizle birlikteyiz. İnsanoğlunun uzun hayat yolculuğunun önemli dönüm noktaları vardır. Okula başlamak, evlenmek, çocuklarının mürüvvetini görmek ve elbette emekli olmak bunun arasındadır. Emeklilik hayattan kopmak değil; hayatının yeni bir evresine başlamaktır. Emekli kardeşlerim başımızın tacıdır. Hayatınızın ikinci baharında sizin yanınızda olmak, sizlere hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Emek vermiş kişi anlamına gelen emeklisine saygı duymak bu milletin her ferdinin boynunun borcudur.

"Sizin hep yanınızda olacağız"

Salgın döneminde dünyanın pek çok yerinde emekliler adeta ölüme terkedilirken ülkemizde adeta üzerinde titrediğimiz kesim olmuştur. Dünyanın en güçlü sağlık altyapısı en çok emeklilerimize hizmet veriyor. Park, yürüyüş alanı, açık hava spor tesisleri öncelikle sizin emrinizdedir. Emeklilik düzenlemesiyle 2 milyon 250 bin vatandaşımızı yaş engelinden kurtararak bu geniş aileye katılma imkanı sağladık. Emeklilik günlerinizde de sizlerin hep yanında olacağız.

"Sizlerden destek bekliyorum"

Sizler eski Türkiye'yi, eski Türkiye'nin yokluk, yoksulluk, kriz, acı ve kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yılının nereden nereye geldiğini belki gençlerimize anlatmakta zorlanıyorsunuz ama sizler bunun canlı şahitlerisiniz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, sanayi, tarım, spor, sosyal yardımlarda her alanda ülkemizin asırlık eksikliklerini tamamlayarak bugünlere beraberce getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum.

"Yapılanları yıkmaya geliyorlar"

En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, engelli ayığını 2 bin 400, 65 yaş aylığını 1900 liraya çıkardık. Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyor. Bunlar en az 7 kişiye cumhurbaşkanı en az 50 kişiye bakanlık dağıtmaya geliyor. Böyle iş olur mu? Bunlar yapılanları yıkmaya, devam edenleri durdurmaya geliyor.