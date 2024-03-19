Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için siyaset bayrak yarışıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün, Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını yapmak üzere bir aradayız. 14-28 Mayıs'ta Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Şahsıma yüzde 49 oy oranı ile destek verdi Mamak. Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demek ki mesajlarımızı ulaştırma noktasında eksiklerimiz oldu. Hangi kökene, fikre mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır."

6'LI MASA'YA NE OLDU?

"Mayıs seçimlerinden sonra suçu vatandaşa ve CHP adayı zata yıktılar. Ne oldu altılı masa? Kimse kaldı mı? Hani liderler? Biz yine Meclisteyiz. Şimdi gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor muyuz? Birlikte miyiz? İnşallah Mamak 31 Mart'ta destan yazacak. 31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız. Rabbim şimdiden sizlerden razı olsun. Ankara bizim, hepimizin. Yeniden Ankara. Şu anda resmi rakamları aldım. Karşımda 35 bin Mamaklı var."

MAMAK GÖZ DOLDURUYOR

"Biraz geriden gelmiş olsa da Mamak yarışta giderek öne geçen bir ilçemiz haline gelmiştir. Modern binaları ile yeşil alanları ile spor tesisleri ile ilçemiz göz dolduruyor. Özellikle belediye yatırımlarında ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor. Mamak Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 52 kalem yatırımı sizlerin hizmetine veriyoruz. Bakanlıklarımızın yaptığı eserleri de bugün resmen hizmete alıyoruz."

CUMHURBAŞKANI OLARAK YANLARINDA OLACAĞIM

"Bizde siyaset bir bayrak yarışıdır. Bu seçimlerde Mamak’ta bayrak değişimine gittik. Belediye başkanı olarak görev yapan Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Murat kardeşimize, ilçemize hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendisiyle olan dava arkadaşlığımızı inşallah başka alanlarda devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı olarak her an Asım kardeşimin yanında olacağım, Turgut kardeşimin yanında olacağım. Onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğim."

CHP KENDİ KÖTÜ GEÇMİŞİ İLE YARIŞIYOR

"31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek partinin günümüzdeki temsilcisi CHP, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişi ile yarışıyor. Lafa gelince sağda solda ahkam keserler. İnsanlarımızı kökenleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar."

HAFTALARCA SOKAKLARIMIZI TERÖRİZE ETTİLER

"Çorum olaylarını, Maraş olaylarını yaşamış bir milletiz. Sivas olaylarında ciddi provokasyonlara maruz kalmış bir ülkeyiz. Gezi'de sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını hepimiz hatırlıyoruz. Haftalarca sokaklarımızı terörize ettiler. Bu kaos girişiminin önüne geçtik. Hangi inanca, kökene mensup olursa olsun 85 milyonu kimsenin bölemeyeceğini içimizdeki fitne tüccarlarına gösterdik."