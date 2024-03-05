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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes için yürütülen çalışmaları ve Filistinlilere yönelik insani yardımları Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la değerlendirecek.

Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 aylık bir aranın ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı konuk edecek.

Türkiye'nin önceliği İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması.

Bu hedefe Ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.

Ateşkes hakkında konuşulacak

Erdoğan'ın Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak.

İnsani yardımların ulaştırılması içim atılacak adımlar görüşülecek

Adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulanacak.

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