Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Antalya Diplomasi Forumu'na katılan dünyanın birçok ülkesinden liderlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temasları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Birçok konu ele alındı
Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO’nun genişleme süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.
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