Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan dünyanın birçok ülkesinden liderlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Birçok konu ele alındı

Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO’nun genişleme süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.