Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi ve burs ödemelerini bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim okul hayatımız, Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan yokluğun, yoksulluğun hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik eden Erdoğan, "Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son dilimine geldik ve leyle-i kadri şimdiden tebrik ediyorum. Rabb'imin özellikle bize bir taltifi olan Kur'an-ı Azimüşşan malum bu ayda inzal oldu ve onun için de ramazan ayının başından itibaren evlerde, camilerde Kur'an-ı Azimüşşan ile hep müşerref olduk. Rabb'imden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." dedi.

Erdoğan, bugünkü iftar sofralarını kendileriyle paylaştığı için öğrencilere ayrıca teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Her birinize önce okulunuzda, ardından da mesleki kariyeriniz başta olmak üzere hayatınızın her alanında Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum. Bizim okul hayatımız, Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan yokluğun, yoksulluğun hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımız da hem koalisyonların yol açtığı istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis, bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserlerin ve hizmetlerin penceresinden gördünüz, tanıdınız. Bu süreçte elbette sizler de ülkemizin yaşadığı farklı sınamalara şahit oldunuz. Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son 7-8 yıldır yaşadığımız hadiseleri hatırlıyorsunuz. Türkiye, bir taraftan son iki asrın demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan da işte bu tür yeni tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldik."

Ülkeyi, bundan 11 yıl önce millete ilan ettikleri 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Çok engel aştık, çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız, sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gençliği' diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin veya bu gençliğin göndereceği evet uzay araçlarının bütün tanzimini, hesaplamalarını ve bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını yapıyorsunuz. Teknolojiden edebiyata, spordan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Maltepe'deki Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, geçmişte bu milletin gençlerini kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Türk-Kürt, kimi zaman ilerici-gerici diyerek bölen, ülkenin potansiyelini heba eden oyunlara karşı yeteri kadar dirayetli durulamadığını belirtti.

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz ayrımı olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bizde ne var? Bizde sadece ve sadece 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' anlayışı var." dedi.

PKK'dan FETÖ'ye kadar gençleri hedef alan, onların yıllarını ve hayallerini çalan terör örgütlerinin yol açtığı kayıpların da ülkeye çok ağır bedeli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun şu anda bildiğiniz gibi Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı yürüyor. Bugün 13.10 itibarıyla 45 teröristin, artık bedeli ödediler ve bütün inlere, mağaralara komandolarımız giriyor, aramalar devam ediyor. Bu sayı tabii ki çok daha fazlasıyla artacak ama 3 şehidimiz var. Bütün bu şehitlerimizin ruhaniyeti inşallah farklı bir şekilde bunlara bu bedeli ödetecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun, hangi senaryo sahnelenirse sahnelensin eser ve hizmet siyasetinden asla vazgeçmeyerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Bugün de güneyimizde ve kuzeyimizde kanlı savaşlar yaşanırken, küresel, siyasi, sosyal, ekonomik krizler zirveye çıkmışken, Türkiye'yi 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu rayından asla çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah yarın sizler, bizden emaneti devralıp ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğinizde işte bu güçlü altyapı üzerinde çok daha büyük hedeflere yöneleceksiniz." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri eser ve hizmetlere değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii birçoğunuz özellikle birçok hizmet ve eseri belki de bilmiyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün başlangıcıyla bitişini çoğunuz bilmiyorsunuz. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nün başlangıcıyla bitişini bilmiyorsunuz. İstanbul-İzmir otoyolunun başlangıcıyla bitişini belki de bilmiyorsunuz. Yani bir zamanlar İstanbul'dan İzmir, gençler buradan yola çıktığınızda İzmir'e varış şöyle kilometreler, saatlerle baktığınızda 6-7 saat ama şimdi 3 saatte İstanbul-İzmir, bu mesafeyi katedebiliyoruz. Aynı şekilde 18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk, bunu başardık. 2,5 milyar avroyla bunu bitirdik ama hangi usulle? Yap-işlet-devret anlayışıyla bitirdik. Yani kasamızdan para çıkmadan getirilen krediyle bitirildi ve belli bir süre bu yüklenici firma, Kore ve Türkiye olmak üzere burayı işletecekler. Ondan sonra da Türkiye'nin kendisine bunu teslim edecekler. İşte bu bir maharettir. Bizden öncekiler de bunu yapabilirdi, niye yapmadılar? Zaten böyle bir ne köprüleri ne viyadükleri yok ama şimdi ben az önce burada masamda Şanlıurfalı bir kardeşim vardı. Şanlıurfa-Adıyaman arasında Nissibi Köprüsü var değil mi? Nasıl, güzel mi? Ama sen o köprüden belki de geçmedin. Çünkü bu tür köprüleri yapmak filan maharetti ama biz bunları başardık."

- "Üniversite sayısı 78'den 207'ye çıkarıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümete gelirken milletimize bir söz verdik. Dedik ki 'Ülkemizi dört temel alan veya dört temel esas üzerinde yükselteceğiz; eğitim, sağlık, adalet, emniyet.' Ve dikkat ederseniz ilk sıraya başka hiçbir şeyi değil, eğitimi yerleştirdik. Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki akıl alır gibi değildi. Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden 1 tanesi üniversiteye girebiliyordu ama şimdi 10'da 10. Nereden nereye? Açıkta bırakmıyoruz kimseyi." diye konuştu.

Önce, üniversite sayısını 78'den 207'ye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, şu anda üniversite olmayan bir il bulunmadığını, 81 vilayetin 81'inde de üniversite olduğunu dile getirdi.

"Bunlar iş bilenin kılıç kuşananın, böyle oldu." diyen Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in üniversite sorulduğu zaman "Oxford vardı da gitmedik mi?" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hakikaten, şimdi ülkemizin her vilayetinde üniversitemiz var. Geçen hafta Hakkari'deydim. Hiç haber vermeden biz Hakkari'ye gittik. Orada iftarımızı askerimizle beraber yaptık. Ondan sonra dedik ki şöyle bir Yüksekova'da şehir merkezine inelim. Baktık ki maşallah öğretmenler, gençler hepsi beraber orada bir pastanede oturuyorlar. Biz de onların yanında masaya oturduk. Gerek Milli Savunma Bakanım, gerek Kuvvet Komutanlarım, hep beraber oturduk gençlerimizle, hocalarımızla orada şöyle bir akşam, onların da tatlısı bayağı güzeldi maşallah. Güzel yapmışlar, güllaçları güzeldi. Baklavaları falan da güzeldi. Benim tabii baklavayla pek aram yok ama güllacı ramazanda eksik etmem. Bu akşam da nitekim burada güllaçla başladık. Eline sağlık arkadaşların, güllaç güzel olmuş."

- Kredi ve burs ödemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyen sayısını 70 binden 182 bine çıkartarak bu yığılmayı da ortadan kaldırdıklarına dikkati çekerek, bugün Türkiye'de üniversite kontenjanlarının sayısı ile liselerden mezun olan öğrenci sayısını neredeyse aynı seviyeye getirdiklerini, artık gençlerin herhangi bir üniversite programına girmek değil, istediği üniversiteye, istediği bölüme yerleşmek için rekabet ettiklerini anlattı.

Yurt, kredi ve burslarla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hani birileri diyor ya, 'Yurt yok' diyor. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Bay Kemal'e sorarsan 'Yurt yok.' diyor. İşte buyur ve biz bununla da kalmadık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizi aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz."

- "Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı"

Halen Türkiye'nin 81 vilayetinde 399 gençlik merkezi, 299 genç ofisi, 43 gençlik kampıyla pek çok farklı alanda gençlere hizmetler sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını sentetik futbol sahalarından atletizm pistlerine, yüzme havuzlarından spor salonlarına kadar toplam 4 bin 126 tesisle donattık. Tabii kapalı spor salonlarını söylemezsek ayıp olur. Koç burada. Koçun yanında söylememek ayıptır. Basket, voleybol hepsi var. Bu sayede lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı. Okullarımızda yaklaşık 2 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçirerek beceri eğitimlerine tabi tuttuk. İnşallah bizim bıraktığımız yerden sizler devam edeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ramazan-ı şerifini tebrik ederek, Ramazan Bayramı'nın şimdiden mübarek olmasını diledi.

- "Artan kapasiteyle yurtlarımız gençlerimiz için yaşam alanı oldu"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde ilmek ilmek dokudukları yurtların ülkenin gurur tablosu olduğunu ifade etti.

800'e yakın yurt ve 750 binden fazla öğrenci olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Her geçen gün artan kapasiteyle yurtlarımız siz değerli gençlerimiz için yaşam alanı oldu. Barınmasıyla, beslenmesiyle, eğitim imkanıyla, sosyal, sportif, sanatsal imkanlarıyla bu kaliteyi, bu konforu dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde model olarak inşa ettik." diye konuştu.

Kasapoğlu, ramazan vesilesiyle her gün farklı yurtta, farklı öğrencilerle bir araya geldiklerini kaydederek, "Nereye gidersek gidelim her yerde kardeşlik iklimini görüyoruz. Artan dostluğu, kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin emeklerinizi hiçbir şekilde zayi etmeden inşallah bu çıtayı yükselterek, bugünümüzün, yarınımızın umudu gençlerimiz için sizin öncülüğünüzde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.