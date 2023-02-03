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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Kurti'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilirken, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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