Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızılelma geliyor" Tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Ekim ayı sonunda Konya’da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla tebrik ediyorum.

Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle Konya’nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden olacağına inanıyorum. Biz de bu konuda şehrimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Konya'nın özel bir yeri var

Konya’nın bizim siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye’nin en zorlu en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül’den 28 Şubat’ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan Hoca’mıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti ile tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da kalesi olmuştur.

Biz sevdamızı lafta bırakmıyoruz

Her ne kadar Erbakan Hoca’nın varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti’mizle yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye’nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da Türkiye’nin en güçlü partisi olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz.

Biz sevdamızı lafta bırakmıyoruz, eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Kamu yatırımlarından zaten Konya’mız her zaman hak ettiği payı alıyor. Geride kalan 20 yılda şehrimize toplam yatırımımız 80 milyar lira oldu. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Benim Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye samimiyetle gayret gösterdik. Yatırımlarımız sayesinde Konya AK Parti’nin eser siyasetinin sembol şehirlerinden biri olmuştur. Konya aynı zamanda gönül belediyeciliğinin vücut bulduğu şehirlerimiz arasındadır. Dünya belediyeler birliği başkanlığını yürüten Konya, belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur.

Kanları yerde kalmayacak

Bugün 3 şehidimiz var ama onların kanları yerde kalmayacak. Kardeşlerim dünyada, askerine Mehmet adını veren başka ülke yoktur. Bu, sevgililer sevgilisi Peygamber’imizin adından geliyor. Buralara öyle kolay kolay gelinmedi. Bunun için bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Ve bunu bilerek, buna inanarak biz bu yolda yürüyoruz ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Kardeşlerim, AK Partili belediyeler her alanda kendileriyle yarışmaktadır. Konya kendisine verilen her emeğe ziyadesiyle karşılık veren bir şehirdir. Bugün Mevlana Meydanı’nda 100 bine yakın Konyalı orayı doldurdu. Mevlana Meydanı her geçen gün daha da güzelleşiyor.

Toplam yatırım değeri

Bugün şehrimizi ülke ve dünya çapında öne çıkartacak yeni eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı toplam yatırım değeri bu açılışta 18 milyar 466 milyon lira oldu.

Kılıçdaroğlu eleştirisi SGK'yı batıran sensin

Biz yatırımları, altyapı üstyapısıyla birlikte yaparız. Biz günü kurtarmanın peşinde değiliz. Biz Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme derdindeyiz. Tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme, bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor. Bay Kemal yıllarca bizim şehir hastanelerimizi eleştirdi. SGK’yı batıran sensin. Sağlıkla ilgili yatırımlarımızı sürekli diline doladı. Bay Kemal’in kötülediği bu tesisler koronavirüs salgınında kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf hizmet aldığı yerler oldu.

Kılıçdaroğluna sert sözler

Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve arkadaşları bizi yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken biz içimiz rahat şekilde kışa giriyoruz.

Tahıl anlaşması ve esir takası ile kimsenin cesaret edemediği 2 büyük diplomatik zafere imza attık.

Faiz-Enflasyon

Türkiye Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi dünyayla aynı sıkıntıları yaşardık. Ne demiştik ‘Tek haneli faize ineceğiz’ İndik mi indik. Enflasyon da inecek. Bizim için öncelik faizdi ve faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum: Size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisiyle hedefimiz; yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkelerin arasına ülkemizi sokacağız.

İftira attılar

DEAŞ ile göğüs göğse mücadele ederken uluslararası basınla ağız birliği yapıp ‘Türkiye DEAŞ’a destek veriyor’ iftirası attılar. PKK’nın Suriye uzantısına yönelik harekatlarımızda milletvekilleriyle ülke ülke dolaşıp terör örgütünün sözcülüğüne yöneldiler. Bir gecede 252 evladımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz’daki mücadelemizi FETÖ’cü alçakların söylemleriyle itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik. Engellemeselerdi 4 yıl erken kavuşacaktık.

Yusufeli Barajı'nı açtık. 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar oradan kazancımız olacak. 7 yılda kendini karşılayacak.

Davet ettik gelmedi şimdi haber göndermişler

Bay Kemal, TOGG fabrikası nerede? dedi. Davet ettik gelmedi. Ortağı da gelmedi. Şimdi haber göndermişler gezelim mi? diye. Ben de gelsinler dedim. Görsünler de olur ya hakkını teslim ederler. İnşallah Şubat-Mart'ta TOGG yollara koyuluyor.

Kılıçdaroğlu'na iftira tepkisi

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile uyuşturucuyu yan yana getirdiler. Yahu Bay Kemal kendine gel. Senin yanındaki PKK'nın uzantılarıyla birlikte yürümedik bu yollarda. Sen yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucu ile ayakta durduğunu bilmiyor musun. Biz PKK'nın bütün o köklerini imhasını yaparak mücadelesini sürdürüyor.

Yerlilik oranımız yüzde 80'e çıktı

Biz şu anda hamd olsun sanayimizle, teknolojimizle, savunmada attığımız adımlarla ilerledik. Bizim savunmada yerlilik oranımız yüzde 20’den 80’e çıktı.

Kızılelma geliyor

F16’ların taşıdığı bombayı AKINCI da taşıyabiliyor. Şimdi bir de Kızılelma geliyor. Kızılelma inşallah 2023’ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacak.

Truva atı benzetmesi

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı, sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlayamazsınız. Biz işte bunun için ‘CHP Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva atıdır’ diyoruz.

Niyetlerini ifşa ediyorlar

Kardeşlerim, 2023 seçimleri Türkiye’nin önüne yeni ufuklar açmakla kalmayacak bu sefil siyaset anlayışından da kurtuluşunun miladı olacaktır. Önümüzdeki sene Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir giriş yapacağız. Bunun için partimizin tüm neferlerine önemli görevler düşüyor. 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka iş beceremeyenlerin şimdiden sandığa gölge düşürmeye yöneldiklerini görüyoruz. Sandık güvenliği konusunu peşinen tartışmaya açarak kirli niyetlerini ifşa ediyorlar. Önümüzdeki seçimde de gerekli tedbirleri alarak bunlara fırsat vermememiz çok önemlidir."