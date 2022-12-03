Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse boş hayallere kapılmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa da bizi özlemiş.

"Ensarı da biliriz muhaciri de biliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli göçmenler konusunda, "Türkiye olarak Bosna'daki, Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, terörle mücadelenin yanında hep birlikte Allah'ın izniyle hiç taviz vermeden bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz gönüllerimizi açtık mı? Biz ensarı da biliriz, muhaciri de biliriz. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. Onda öyle dert yok. O ne ensardan anlar ne muhacirden anlar. Hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık, bakmayız" diye konuştu.

"Yenilenebilir enerji endüstrisi bölgesi kuruyoruz"

Şanlıurfa'ya yaptığımız yatırım toplam 70 milyar lira. Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Şehrimize bir yenilenebilir enerji endüstrisi bölgesi kuruyoruz. Kendi elektriği üretmek isteyen çiftçilerimiz kolayca ve ekonomik olarak karşılayabilecek. Elektrik konusundaki tartışmalarla gündeme gelen şehrimizi kaçağa gerek kalmadan elektrik üretimindeki gücüyle öne çıkaracağız. Amacımız Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji merkezi haline getirmek.

'Güney sınırları boyunca 30 km'lik güvenlik şeridi'

Küresel krizler sebebiyle yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim. Bir, 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız? İki, Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sürdürmeye biz hazırız. Siz de görevi vermeye hazır mısınız? Üç, Türkiye ekonomisi modelini başarıya ulaştırarak insanlarımızın hayatını zorlaştıracak sıkıntıları geride bırakacağız. Biz üretimimizle istihdamımızla ihracatla büyümeye hazırız. Bu görevi vermeye hazır mısınız? Dört, güney sınırları boyunca 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların yaptıkları saldırılar bu kararlılıktan döndüremeyecek. Beş, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Altı, yönetim sistemimizi geliştireceğiz. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin 6'lı masada olduğu gibi bir şeyler dağıtmakla meşguller. Yedi, tek becerileri kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını ispatlayacağız. Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen yalan ve iftira siyasetinin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını anlatmaya var mıyız?