Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun işi gücü yalan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Hatay Kırıkhan'da çadır kentte açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Dünyada örneği görülmeyen bir felaketin 35 gün içerisinde her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu çalışma ortamında temel olarak belirtmeliyiz ki çok güçlü Türkiye devleti var. Sorunları çözmede kabiliyetli bir yönetimimiz var ama onun yanında her şeyden daha derini sizin gibi aziz milletimizin güzide evlatlarının bu felaketi aşma konusunda ortaya koyduğunuz irade takdire şayandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet olarak tüm gücümüzle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik, acil gıda ve barınma ihtiyaçları için binlerce tır malzemeyi bölgemize gönderdik. Gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık. Devlet ve millet tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine adeta sel olup aktık. Yarım milyon insan deprem bölgesinde çalıştı. Ülkemizin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Depremde zarar gören Hatay Havalimanını bir hafta içerisinde yeniden işler hale getirdik. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok ve ben Serinyol'a geldiğimde hemen Genelbaşkanvekilim Binali Yıldırım beye geçin havalimanına, basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy dedim. Binali bey orada basın toplantısını da yaptı. Yaptığımız uluslararası çağrıya 100 ülkenin 90'ından gelen arama kurtarma ekipleri de çok faydalı çalışmalar yürüttü. Tüm gönül dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Biz de 8 Şubat'ta sonra 20 Şubat'ta iki kez Hatay'a geldik. Hem depremzede vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun' dedik, hem çalışmaları yerinde izledim. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Devlet Bahçeli ile birlikte bu ziyaretleri yaptık. Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Hulusi Akar ve Fahrettin Koca hep buradaydı, diğer bakanlarımız da kendi alanlarındaki konuları kontrol etmek için Hatay'a geldi.

''319 bin konut yapılacak''

Başbakanlığımdan bugüne Hatay'a yaptığımız hizmetleri Hataylı kardeşim çok iyi bilir. Bizim burada emeğimiz var. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Yeni konut çalışmalarını da süratle yürütüyoruz. Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da 15 bin 785 konut inşa edeceğiz. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim etmektir. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, terör olaylarında nasıl şehirlerimizi sıfırdan inşa ettiysek bu defa da kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yeni konutların teslimine kadar geçici barınmalara ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Çadırkentlerle attığımız adımları konteynerkentlerle devam ettiriyoruz. 426 bin çadır kurduk, 100 konteynerı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.

''Kılıçdaroğlu'nun işi gücü yalan''

Kardeşlerim seyyar tuvalet ve duş sistemlerin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç karşılanmıştır. 10 bin liralık ödemeler tamamlanmak üzere. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. 15'er bin lira taşınma ve 3 ila 5 bin lira arasında kira desteği başladı. Ama akşam yalan sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesinin aşan hususların olmaması mümkün değildir. Böyle bir felaketi yaşarken böyle iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla birlikte buralarda oldum. Sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen helallik istemektir. Sırt sırta vererek asrın felaketinin üstesinden geleceğiz. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.