Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, Varank'tan çekiniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasının açılışına gitmek istediğini ancak Bakan Varank'ın gelmemesini şart koştuğunu açıklayan Erdoğan şunları ifade etti:

"Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?"