Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. İşte törenden kareler!
Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde, Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları çalındı.
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Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tokayev, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
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Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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