Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana'ya yapacağı 2 günlük resmi ziyaretin ilk gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geleceği, ardından 'Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacağı belirtildi.

Ziyaretin 2'nci gününde ise CICA Zirvesi ile ikili görüşmeler kapsamında Erdoğan'ın, önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi