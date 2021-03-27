Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşecek.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek görüşme saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, başta enerji, gıda ve güvenlik sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve koronavirüs ile mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Ayrıca, Körfez bölgesindeki son durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.