Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kararı millet verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ‘’Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Günümüz dünyasında en çok konuşulan hususların başında insan hakları geliyor. Dünyanın pek çok yerinde ağır insan hakları ihlallerine yenileri ekleniyor. Salgın, mülteci meselesi, bölgemizde patlak veren çatışmalar bunu ortaya koyuyor.

Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgında sadece kendilerini korumak için yaptıkları bencillikleri utançla hatırlıyoruz. Salgın sürecinde vicdanını yitiren ülkeler gördük. Bazı medya kuruluşları ve siyasetçilerin de söylemiyle bu nefret iklimini körüklediklerini şahit oluyoruz. Milyonlarca Müslümanın ifade özgürlüğünün elinden alındığı, inançlarının tehdit kaynağı olarak görüldüğü

Göçmenlere ya da yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor ya da örtbas ediliyor. En temel insan hakkı olan yaşam hakkına gasp edenler hiçbir cezaya çarptırılmadan özgürce yaşamakta. Bugün NATO'da, Avrupa Konseyi'nde BM'de beraber olduğumuz bazı ülkeler Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağına dönüştü. FETÖ elebaşı ABD'deki malikanesinden örgütü yönetmeye devam etmektedir. İyi terörist kötü terörist ayrımı olmamalı.

Çatışma bölgelerinden kaçan 3 buçuk milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın mağdura biz kucak açtık. Kapımıza gelip ülkemize sığınan hiç kimseyi zorla geri göndermedik. Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere 550 bin sığınmacı geri döndü. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu süreç ilerleyecektir. Biz kardeşlik, komşuluk ve insani görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Ege Denizi'nde sadece geçen yıl ölümün eşiğinden kurtarılan göçmen sayısı 20 bini buluyor.

Tahıl koridoru

Karadeniz üzerinden tahıl koridoru ve esir takası anlaşmasını harekete geçirerek gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağladık. Milyonlarca insanın hayatına etki eden adım attık. Sayın Putin'in bunları fakir Afrika ülkelerine gönderme teklifini kabul ettik. Bunlar bizim insani, vicdani görevimizdir.

Afganistan'da kızlara eğitim yasağı

Afganistan'da son dönemde özellikle başörtülü kızların üniversitede okutulmasının engellenmesini gayri insani gayri islami buluyoruz.

Başörtüsü teklifi

Meclis gereğini yapmazsa son sözü millet söyleyecektir.

Türk demokrasisinin olgunluk seviyesini gösterecek başörtüsü teklifinde TBMM'nin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı'na çok daha büyük hedeflere yönelmiş olarak güçlü bir başlangıç yapmakta kararlıyız.