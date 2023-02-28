Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaprislerle kaybedecek vakit yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarındaki satır başları şu şekilde:



Sizlerle birlikte Doğanşehirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Ülke olarak sancılı bir dönemden geçiyoruz. Kötü hava şartları, hasar gören yolların ulaşımı güçleştirmesi gibi elimizde olmayan sorunlarla hep birlikte sıkıntılı süreçler geçirdik. Malatya'ya 5. günde geldiğimizde yaşananları yerinde gördük. İnsanlık tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde 44.374 canımızı kaybettik. 115 binin üzerinde vatandaşımız yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı. Zaten endişeli olan şehirlerimiz artçı sarsıntılar yüzünden sürekli teyakkuz halinde kalıyor. Bilim insanları eşi benzeri görülmemiş bir deprem fırtınası yaşanmadığımızı dile getiriyor. Bir kez daha hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız.



Taşınma desteklerinin ödenmesine başlandı. Depremde yakınını kaybedenlere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 100 bin lira veriyoruz. Günde 3 öğün sıcak yemek veren seyyar mutfaklarımızın yanında kumanya yardımlarımız da sürüyor. Dağıttımız çadır sayısı 3 bin 750 bini aştı. Biraz daha hassas bir konu olan doğalgaz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Karayolları ekiplerimiz her yerde olduğu gibi Doğanşehir'de de canla başla çalışıyor. Malatya'da 62 bin konut inşa edeceğiz. En kısa zamanda Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte bunu defalarca başardık. Yapamazsınız başaramazsınız diyenlere inat vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri her zaman yerine getirdik. Vatandaşlarımızı huzurla ikamet edecekleri modern binalara kavuşturacağız. Sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim yerlerimiz jeolojik incelemelerle yapılacak. Şehirlerimizin hayati özelliklerini korumak önceliklerimiz arasında geliyor.