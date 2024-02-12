Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ay içerisinde 75 bin konut teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Yeni yılın ikinci kabine toplantısını yine yoğun bir gündemle az önce gerçekleştirdik. Toplantımızda ekonomi, eğitim ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar her zaman olduğu gibi Kabine gündemimizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları gözden geçirdik."

"Dünya genelinde etkili olan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda karararlılıkla ilerliyor. Turizm 2023 senesi tarihin en iyi senesi oldu. Turizm gelirimiz yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 87 milyon kişiyi buldu. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi."

"İhracatta yakaladığımız ivmeyi ocak ayında da sürdürdük. 20 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. İstihdamda da olumlu hava devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz."

"Milli Uzay programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı görevini tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde uzay çalışmalarında ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz."

ABD İLE F-16 ANLAŞMASI

"ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır."

"Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz Irak topraklarının bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir."

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Türkiye, uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekâtı bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz."

"İtalya Başbakanı sayın Meloni'yi kabul ederek AB üyelik sürecimiz, ticaret ve yatırım konularını ele aldık. Nijer Başbakanı ve heyetinin ülkemizi ziyareti Afrika ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemize vesile oldu."

"HEDEFİMİZ 200 BİN KONUTU TESLİM ETMEKTİR"

"Geçen sene 6 Şubat'ta sadece milletimizin değil insanlık tarihinin de en yıkıcı ve acı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. Bu depremlerde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Depremin birinci yıl dönümünde inşası tamamlanan konutların teslimatını yapmak üzere bölgedeydik."

"Depremden zarar gören tüm il ve ilçelerimizde yeniden inşa çalışmaları kesintisiz sürüyor. Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Konut ve köy evi sayısı 31 binin üzerindedir. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimi yapacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmektir."

"Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız. 14-28 Mayıs seçim döneminde milletimize tahahhüt ettiğimiz Aile ve Gençlik fonuyla ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanıyor. Deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları almaya başlıyoruz. Kim ne derse desin biz büyük devlet ve asil bir milletiz. Nice zorlukların üstesinden geldik. Yine başaracağız. Asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin yaralarını saracağız."

"Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesi olduğu gibi milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadeleyle ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızlarıyla mücadeleyle geçti. 2023 hedeflerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşan bir şahlanışın altyapısını inşa etmeyi başardık."