Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin yıllarını heba etme dönemi bitmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sözlerime başlarken sabah merkezi Menderes açıkları olan 5.1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Tüm vaktimizi ve enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanacağız. 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini, gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme dönemi bitmiştir."

"31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum."

"Bizim başkanlarımız gözü başka yerde olanlardan değil"

"Ulaşımı ile suyu ile arıtması ile yeşili ile sosyal destekleri ile ülkemize yakışır belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Hamdolsun bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü başka yerde olanlardan değildir."

"Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyuyor muyuz?"

"Mücadelemiz bitmedi"

"Geçmişte binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim toprakları bin yıldır vatanımız olarak muhafaza etmek için çok çalıştık. Osmanlı'nın yıkılışının ardından işgal acısını yaşayan bu topraklarda verdiğimiz milli mücadele bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya gelmeme irademizin sembolüdür."

"Mücadelemiz düşmanı İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Demokrasi ve kalkınma hamlelerinin önü çeşitli yol ve yöntemlerle hep kesildi."

"Ülkemizin başına musallat edilen bölücü terör belası da yeniden bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır. FETÖ ihaneti de aynı projenin farklı yüzüdür."

"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız"

"Tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Seçimlerin tamamından da sandıktan alnımızın akıyla birinci olarak çıktık. Şimdi 18. seçimimize 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. İnşallah milletimizin desteği ile bu seçimi de başarıyla tamamlayıp Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Buna hazır mıyız?"

"İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıktan hesap soracağına ben yürekten inanıyorum. Türkiye artık çeyrek asır, yarım asır öncesinin Türkiye'si değildir. Altyapı eksiklerini tamamlayan, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını tahkim eden Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorumlulukları da artıyor."

"Biz milletimizin ne istediğine bakacağız"

"Siyasi etki alanımız, hacim ve miktar olarak büyüyen ekonomik ilişkilerimiz, canlanan tarihi ve kültürel mirasımız, yani güçlenen Türkiye gerçeği sebebiyle dünyada olup bitene gözümüzü kapatma lüksüne sahip değiliz. Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için gösterdiğimiz gayretin gerisinde bu hakikat var. Balkanlarda süreçlerin içinde yer almamızın gerisinde bu hakikat var."

"Gazze'deki Filistinlilere yapılan zulümlere, katliamlara, sergilenen insanlık dışı vahşetlere karşı üst perdeden gösterdiğimiz tepkinin gerisinde de aynı hakikat var. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır. İsrail'i saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Biz, kendi topraklarımızla sınırlı kalsaydık bizi bu coğrafyadan 40 defa kazıyıp atmışlardı."

"Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakacağız."