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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir adaylarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin İzmir ilçelerinde çıkardığı Belediye Başkan Adayları:

 Aliağa Belediyesi Başkan Adayı >> Serkan ACAR (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

Balçova Belediyesi Başkan Adayı >> Erol EROĞLU

Bayındır Belediyesi Başkan Adayı >> Uğur DEMİREZEN

Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı >> Bilal KIRKPINAR

Bergama Belediyesi Başkan Adayı >> Sadık DOĞRUER

Beydağ Belediyesi Başkan Adayı >> Hüseyin AY

Bornova Belediyesi Başkan Adayı >> Cevdet ÇAYIR

Buca Belediyesi Başkan Adayı >> Adnan ÖZTEKİN

Çeşme Belediyesi Başkan Adayı >> Esat TANIK (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

Çiğli Belediyesi Başkan Adayı >> Murat GÖKÇEKAYA

Dikili Belediyesi Başkan Adayı >> Sema AKINCI (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

Foça Belediyesi Başkan Adayı >> Taner ACAR (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

Gaziemir Belediyesi Başkan Adayı >> Deniz DOĞAN

Güzelbahçe Belediyesi Başkan Adayı >> Gümüş Saime BUCAKLIOĞLU

Karabağlar Belediyesi Başkan Adayı >> Mehmet Sadık TUNÇ

Karaburun Belediyesi Başkan Adayı >> Eyüp KAYKAÇ

Karşıyaka Belediyesi Başkan Adayı >> İsmail ÇİFTÇİOĞLU

Kemalpaşa Belediyesi Başkan Adayı >> Galip ATAR

Kınık Belediyesi Başkan Adayı >> Sami MOLLAAHMET

Kiraz Belediyesi Başkan Adayı >> Saliha ÖZÇINAR

Konak Belediyesi Başkan Adayı >> Ceyda Bölünmez ÇANKIRI

Menderes Belediyesi Başkan Adayı >> Sinan AKDENİZ

Menemen Belediyesi Başkan Adayı >> Aydın PEHLİVAN

Narlıdere Belediyesi Başkan Adayı >> Murat SARMAN

Ödemiş Belediyesi Başkan Adayı >> Ali HADİM

Seferihisar Belediyesi Başkan Adayı >> Ahmet AYDIN

Selçuk Belediyesi Başkan Adayı >> Zeynel BAKICI

Tire Belediyesi Başkan Adayı >> Arif DEMİRKAN (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

Torbalı Belediyesi Başkan Adayı >> Özgür Erman ÇAĞLAR

Urla Belediyesi Başkan Adayı >> Tarkan BAKIRLI

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