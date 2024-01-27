Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir adaylarını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.
İşte AK Parti'nin İzmir ilçelerinde çıkardığı Belediye Başkan Adayları:
Aliağa Belediyesi Başkan Adayı >> Serkan ACAR (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)
Balçova Belediyesi Başkan Adayı >> Erol EROĞLU
Bayındır Belediyesi Başkan Adayı >> Uğur DEMİREZEN
Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı >> Bilal KIRKPINAR
Bergama Belediyesi Başkan Adayı >> Sadık DOĞRUER
Beydağ Belediyesi Başkan Adayı >> Hüseyin AY
Bornova Belediyesi Başkan Adayı >> Cevdet ÇAYIR
Buca Belediyesi Başkan Adayı >> Adnan ÖZTEKİN
Çeşme Belediyesi Başkan Adayı >> Esat TANIK (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)
Çiğli Belediyesi Başkan Adayı >> Murat GÖKÇEKAYA
Dikili Belediyesi Başkan Adayı >> Sema AKINCI (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)
Foça Belediyesi Başkan Adayı >> Taner ACAR (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)
Gaziemir Belediyesi Başkan Adayı >> Deniz DOĞAN
Güzelbahçe Belediyesi Başkan Adayı >> Gümüş Saime BUCAKLIOĞLU
Karabağlar Belediyesi Başkan Adayı >> Mehmet Sadık TUNÇ
Karaburun Belediyesi Başkan Adayı >> Eyüp KAYKAÇ
Karşıyaka Belediyesi Başkan Adayı >> İsmail ÇİFTÇİOĞLU
Kemalpaşa Belediyesi Başkan Adayı >> Galip ATAR
Kınık Belediyesi Başkan Adayı >> Sami MOLLAAHMET
Kiraz Belediyesi Başkan Adayı >> Saliha ÖZÇINAR
Konak Belediyesi Başkan Adayı >> Ceyda Bölünmez ÇANKIRI
Menderes Belediyesi Başkan Adayı >> Sinan AKDENİZ
Menemen Belediyesi Başkan Adayı >> Aydın PEHLİVAN
Narlıdere Belediyesi Başkan Adayı >> Murat SARMAN
Ödemiş Belediyesi Başkan Adayı >> Ali HADİM
Seferihisar Belediyesi Başkan Adayı >> Ahmet AYDIN
Selçuk Belediyesi Başkan Adayı >> Zeynel BAKICI
Tire Belediyesi Başkan Adayı >> Arif DEMİRKAN (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)
Torbalı Belediyesi Başkan Adayı >> Özgür Erman ÇAĞLAR
Urla Belediyesi Başkan Adayı >> Tarkan BAKIRLI
Yorumlar