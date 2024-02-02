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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması’nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi" denildi.

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