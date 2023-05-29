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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini kutladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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