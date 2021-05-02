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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cenaze törenine katıldı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cenaze töreni Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde yapıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Fotoğraf: İHA

Cenaze törenine, Yıldırım'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, namazın ardından cami dışında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

88 yaşındaki Yıldırım, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

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