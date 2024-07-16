Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e karşı tutumumuzu değiştirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde canları misafir edeceğiz. Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Cem evlerinin inşaasına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti devletimiz üstleniyor. Aşure Günü bütün milletimiz için barışa ve kardeşliğe vesile olsun."

'YATIRICIMCILARA HER KOLAYLIK SAĞLANIYOR'

"Dış siyasette oldukça yoğun bir ziyaret trafiğimiz oldu. Astana'da ülkemiz ve milletimiz açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdik. Sayın Putin ve Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi. Çin ile imzaladığımız 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Ülkemiz ekonominise katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız sonuna kadar açıktır. Ciddi yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz."

"Hollanda ile oynadıkları maçta millileri yalnız bırakmamak için Suşa'ya Cumhurbaşkanı Yardımcımız katılım gösterdi. UEFA'nın Merih Demiral için acele aldığı karar ile kendilerine zarar vermiştir. Milli takımımız maç boyunca izleyenlere keyif veren bir performans sergiledi. Maalesef yarı final şansımızı kaçırdık. Buradan bir kez daha bize bu gururu yaşatan Millilerimizi tebrik ediyoruz. Sporda bir diğer imtihan Paris 2024 Olimpiyatlarıdır. Paris Olimpiyatlarında yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum."

İSRAİL YÖNETİMİ ATEŞKESE ZORLANMALI

"NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü tekrar teyit etmiştir. Savunma Sanayi ve terörle mücadele konusunda müttefiklerimizden beklentilerimizi ifade ettik. Her iki başlıkta da hala arzu ettiğimiz iş birliğinin çok uzağındayız. DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK'nın Suriye koluna gönderilen silahları saymıyorum bile. Bunların NATO'nun taşıcıyı kolonu olan ruh ile bağdaşmadığı açıktır. 7 Ekimden bu yana Gazze'deki kardeşlerimizin maruz bırakıldığı katliamı gündeme getirdik. İsrail'in durdurulması sadece bölge değil insanlık için önemli. Uluslarası Adalet Divanı'na müdahil olma kararımız bir diğeriydi. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar, kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail'in katliam, işgal politikası devam ettikçe, biz de bu ülke ile ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. Filistin halkının direniş azmini kıramadılar."

"Filistinli kardeşlerimiz topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. Tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Kandan gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsa da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz. Garantörlük dahil tüm rolleri üstlenmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için Batı ile ilişkiler ne kadar önemliyse, diğer bölgelerle iş birliğini geliştirmemiz de aynı derece önemlidir. Biz ne batı için doğuya sırtımızı döneriz, ne de doğu için batıya sırtımızı döneriz."

"Dostlarımızın sayıfsını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercih değil ihtiyaçtır. Küresel siyasetin bir türlü istikrara kavuşamaması çözüm yollarını tıkamaktadır. Hafta sonu ABD eski Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimi kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sayın Trump'a bir kez daha geçmiş olsun diliyorum, saldırıyı lanetliyorum. Pek çok alanda belirsizlikler artmış durumda. Küresel sistemde yeni denge arayışları artarak devam ediyor. Evlatlarımıza bırakacağımız Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için çalışıyoruz."

TÜRKSAT 6A

"TÜRKSAT 6A uydumuz 23 Temmuz'dan test yörüngesine ulaşacak. Uydu üreten ilk 11 ülke arasına girdik. Yeni uydumuz dışa bağlımlığın azaltılması yönünde yeni bir kilometre taşı olacak. TÜRKSAT 6A'nın üretim ve geliştirilmesine emeği olan tüm kurumları tebrik ediyorum."

"6 Şubat'ta depremin yıktığı şehirlerimizi dev bir şantiye alanına çevirdik. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmek istiyoruz. 2025'te evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Afetzede kardeşlerimiz şunu bilsin bir elimiz daima deprem bölgesinin üzerindedir. Depremin yıktığı şehirlerini ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecektir. Biz milletle seçim meydanlarında yaptığı sözleşmesine sadık kalan bir iktidarız."

"Millete verdikleri sözleri tutmak yerine orada burada günaşırı miting yaparek kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ta yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin faturasını İzmir Konak'ta ödedik. Adeta bağırarak gelen bu faciada vebali olanlar çıkıp milletten özür dilemedi. Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. Bunun mazur görülebilir bir yanı yoktur. İnsan hayatına mal olan iş bilmezliklere artık bir dur denilmesi gerekiyor. Biz ihmali olanları hukuk önünde hesap vermesi için gereken her şeyi yapıyoruz, yapacağız da. Milletimiz de olanları vicdan terazisinde tarttığını biliyorum."

EKONOMİ MESAJI

"Sokağa çarşıya pazara kulak kapayan bir hükümet olmadık. İnsanımızı enflasyona ezdirmedik. Aynı hassasiyet ile hareket etmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye geçmişte ağır faturalar ödetmiş popülizm batağına düşmemek için çalışıyoruz. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateş düşmeye başladı. Önümüzdeki aylarda bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonunda istediğimiz seviylere indireceğiz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor. Sabır ve kararlılıkla yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz. İş gücü verilerimiz iyi geliyor. İşsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesine geriledi. Cari açıkta iyileşme aynı şekilde devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Orta Vadeli Programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımızı yıpratma kampanyaları da yoğunlaşmakta. Ne biz ne milletimiz bu saldırılara prim verecek."

"Türkiye'nin mali kaynaklarının milletimiz için kullanılmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın refahını artırmayı istiyoruz."