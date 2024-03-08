Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetimi katildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Şimdi bu çelik iradeyi daha da yükseltme vaktidir. Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz.

Gençlerimizin hem manevi, hem ruhani gelişimine destek olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce ihya edeceğiz.

Gençlik gerçekten çok büyük bir lütuf. Kahvehaneleri kıraathanelere dönüştürerek, yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek, spordan resme, iman varsa imkanda vardır anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak mücadeleyi her alanda ve konuda sürdürmeliyiz.

Diploma zarftır elbette kıymetlidir. Ama asıl olan mazruftur. Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum. Hayatını sadece evi ve yurdu arasında geçiren, akranlarıyla fikri müzakere yapabilecek beceriye sahip olamayan, ahlaki açıdan da şahsiyetini icra etmeyi dert etmeyen olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, arkadaş çevresinde hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıp hükmündedir.

Halbuki biz gençlerimizin her birinin gözünde, yüreğinde özellikle o saklı cevherin ateşini görüyoruz. Damarlarında gezen o enerjiyi hissediyoruz. Yeter ki siz çabanızla, gayretinizle bu potansiyeli harekete geçirme iradesini ortaya koyun.

Bir ülkenin bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Biz siyasi hayatımızın her safhasında gençlerimize güvendik, inandık, onlarla birlikte yol yürüdük.

Şimdi tek hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize çok daha büyük vizyonları hayata geçirebilecekleri büyük güçlü, müreffeh bir ülke emanet edeceğiz.

Hamd olsun Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Taksim'e camimiz yapıldı. Kıyafeti yüzünden mağdur edilen insanlarımız haklarına kavuştu.

İnanç değerlerim üzerindeki yasaklara son verildi. Ancak hala süren ve hatta durumun daha da vahim hale geldiği gündemlerimiz de mevcut.

Bunların başında Gazze topraklarında ve Filistin'de işlenen cinayetler ve Kudüs'ün mahremiyetinin sürekli ihlal edilmesi geliyor.

'NETANYAHU'NUN BAŞINDA BULUNDU İSRAİL YÖNETİMİ KATİLDİR'

Gazze'deki zulüm bırakınız kalple zulüm etmeyi, dille değiştirme safhasını bile geri bırakmıştır. İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor.

ABD ve Avrupa devletleri tarihe kadın ve çocuk katillerinin hanisi olarak kayda geçmişlerdir. Önce bu devletlerin tavırlarını gözden geçirip geri dönmeleri lazımdır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir.

'İSRAİL NAZİ KAFASININ BUGÜNKÜ TEMSİLCİSİDİR'

Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi hırsızdır. Filistin halkının binlerce yıldır sahip olduğu arazileri, bahçeleri, mahsulleri ve ağaçlarıyla gasp etmektedir.

Yerleşimci denen hırsızlar çetesi bu gasplar İsrail devletinin adaletinin, ordusunun, polisinin gözetimi ve desteği altında yürütülmektedir. İsrail yönetimi yalancıdır.

İsrail yönetimi faşisttir. Üstün ırk edasıyla pek çok ırkı yok etmeyi amaçlayan NAZİ kafasının bugünkü temsilcisi İsrail'dir.