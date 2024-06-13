Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya'yı tavrından dolayı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu. İsrail'in yaklaşık 200 gündür süren Gazze saldırılarına da unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya 'ya tavrından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve işbirliğimiz hayati önemlidir. İspanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek arzusundayız.

2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçen sene 19.2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakaladık. Bu hacmi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da bu yaklaşımın sonucudur.



Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü işbirliklerinin tesis edilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Farklı sektörlerden çalışmalarımızla yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi böyle geleceğe taşıyabiliriz.



Siz yatırım yaptıkça çalıştıkça biz de her daim sizin yanınızda olacağız. Bugün imzalanacak anlaşmalarla işbirliğimizin zeminini daha da güçlendireceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi. 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar ve mülteci kampları bombalandı. Doktorlar, akademisyen ve masum siviller kurşunların hedefi oldu.



Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bit tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. İspanya'yı tavrından dolayı tebrik ediyorum. İlk günden bu yana gerçekten ilkeli tutarlı bir politika seyrederek hem İspanya halkını hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

Katı vize uygulamaları, ekonomik potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor. İspanya'nın ülkemizin AB'ye üyelik sürecine verdiği samimi destek için müteşekkirim.

İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanmaya devam ediyor.

Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor.