Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası birlik içinde olmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail'in Filistin’deki saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olması gerektiğini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'ye İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü koruma gayretlerini sürdürme çağrısı yaptı.