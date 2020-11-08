Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüp çözüm üretiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında TÜBİTAK'a ait Mükemmeliyet Merkezleri ile Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreni için şehre geldiğini, üç aylık aranın ardından il kongresi ve toplu açılış töreni vesilesiyle Kocaeli'de bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Tüm Kocaeli halkına muhabbetleri dolayısıyla teşekkürlerini sunan Erdoğan, il kongresini partiye yakışır bir coşku ve kardeşlik ikliminde az önce gerçekleştirdiklerini, kongrede görev alan herkesin halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla gece gündüz demeden Kocaeli için Kocaeli halkı için çalışacağına inandığını belirtti.

"Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir"

"Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara, ülkesi ve milleti için davası için fedakarlıklara talip olduğunu da bilmelidir." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye davasına gönül vermiş herkese, her bir Kocaelili kardeşimize bu süreçte önemli sorumluluklar düşüyor. Marmara Bölgemizin sanayi üssü olan Kocaeli, asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden biridir. Üretim tesisleri ile konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle, teknoloji merkezleriyle Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.

Biz de Kocaeli'ye gelirken elimiz boş gelmemeye özen gösteriyoruz. Şehrimize yaptığımız hemen her ziyareti muhakkak bir açılış töreniyle taçlandırmaya çalışıyoruz. Bugün de bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel sektörümüze ait tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını yapıyoruz. Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon lirayı aşan 1527 dersliği, 5 okul spor salonunu, 9 atölyeyi, 180 kişilik pansiyonu ve bir konferans salonunu Kocaeli'mizin hizmetine sunuyoruz. "

Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni, Gölcük Sağlık Kompleksi'ni, Gölcük Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu bugün resmen hizmete açtıklarını aktaran Erdoğan, ulaştırmada şehir hastanesi bağlantı yollarının, sanayi ve teknolojide TÜBİTAK ve TSE'ye ait Teknoloji Merkezi ile deney laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum"

Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından şehre kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Bu açılışlarla beraber resmi açılışı yapmış olalım. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu. Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kocaelispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılar diliyorum." dedi.

Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı kurumların şehirdeki hizmet binalarının ve yatırımlarının açılışını da yaptıklarını belirten Erdoğan, "Maşallah belediyelerimiz Kocaeli halkımıza hizmette sınır tanımıyor. Bahanelere sığınmadan, zorluklar karşısında yorulmadan, aşkla AK Partili belediye başkanlarımız hemşehrilerine hizmet ediyor. Büyükşehir belediyemizin tamamladığı 1 miyar 170 milyon liralık 50 ayrı yatırım, proje, hizmet ve eserin de Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüp çözüm üretiyoruz"

Seka Park-Plaj Yolu arasındaki 20 kilometrelik tramvay hattının şehir içi ulaşımını fevkalade kolaylaştıracağını dile getiren Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nin de şehre yakışır bir eser olduğunu, şu anda çatısı altında bulundukları eserden gurur duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, geçmişte Mannesmann Boru Fabrikası olan hizmet verilen yerin şimdi uluslarası kongre merkezine dönüştürmesinden dolayı da Kocaeli Belediyesini tebrik ederek, belediyenin vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerini de önemli gördüğünü dile getirdi.

İlçe belediyelerinin önemli hizmetler gerçekleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Darıca, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kartepe ve Körfez belediyelerinin de yatırımlarını bugün resmen hizmete açtıklarını belirterek, tüm bu eser ve hizmetlerin şehre hayırılı omasını diledi, emeği geçen kurumları ve belediyeleri tebrik etti.

Kocaeli'nin sadece belediye hizmetlerinde ve kamu yatırımlarında değil, özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini çok iyi bilen girişimcilerimiz, şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor. Bizler de müteşebbislerimizi her alanda destekliyor, teşvik ediyoruz. İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken yeni fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretim altyapısını daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, eylülde Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Öncesinde Ankara'da yine bir özel sektör kuruluşuna ait Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisini hizmete aldıklarını anlatan Erdoğan, akabinde MES Teknoloji Merkezi'nin ve farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılış heyecanın yaşadıklarını ifade etti.

"Projelerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Gebze'de GEBKİM İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 3 fabrikanın resmi açılışını, 3 fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Böylece kimya sektöründe yaklaşık 1,2 milyar liralık bir yatırımın Kocaeli'ye kazandırılmasının heyecanına şahitlik ediyoruz. Açılışını yapacağımız GEBKİM Kimya Meslek Lisesinin pilot üretim tesisi özellikle gençlerimizin istihdamı, temelini atacağımız GEBKİM Anaokulu ise kadınlarımızın sanayi sektöründeki istihdamı için örnek projelerdir. Teori ile pratiği birleştiren, sanayi ile okulu bir araya getiren bu tür başarılı projelerin diğer illerimize yayılması kritik öneme sahiptir. GEBKİM Vakfı'nı ve özel sektör firmalarımızı ülkemizin üretimine, istihdamına, rekabet gücüne yaptıkları katkılar için tebrik ediyorum."

Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsünün yapılan hizmetler olduğunu belirten Erdoğan, "Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa hizmete dönüşmeyen sevgi de kuru bir hamaset olarak kalır. Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye'dir. Biz can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Biz bu sevgimizi lafta bırakmıyor, eserlerimizle projelerimizle yatırımlarımızla ortaya koyuyoruz. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. 83 milyon insanımız için geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için yapıyoruz. Siyaset yoluyla 40 yıldır, İstanbul'dan başlatacak olursak fiili hizmet olarak da çeyrek asrı aşkın süredir gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Salgın döneminde Batı toplumlarındaki adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi"

Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinde diğer ülkelerin durumunu gördüğünde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Batı ülkelerinde, sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklılar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Sözüm ona dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi. Sadece sosyal doku ve toplumsal barış açısında değil, ekonomik olarak da Batılı ülkelerin çok ciddi sorunlarla yüzleştiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı, kanı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bunun için hepimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, işi gücü millete karamsarlık aşılamak olan çapsızlara aldırmadan Türkiye ve Türk milleti için mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. İş dünyasıyla kamusuyla üniversitesiyle sivil toplumuyla belediyesiyle el ele verdiğimizde yarınımız bugünlerimizden çok daha aydınlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan yaklaşık 3 milyar liralık 155 kalem yatırımın Kocaeli'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Tabii biz bunları söylerken Osmangazi'yi falan konuşmuyoruz. Diğer karayollarını falan onları konuşmuyoruz. Bunlar sadece Kocaeli sınırları içerisindeki yapılan yatırımlar. Eğer onları da söylemeye kalkarsak bu zaten 10 milyarı falan bulur, hatta aşar." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektöre, yatırımların Kocaeli'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.